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Anlaşma sağlandı! Avrupa Birliği'nden yeni uydu sistemi geliyor

18.11.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği'nin (AB) güvenli ve sağlam bir iletişim altyapısı oluşturmasını sağlamak amacıyla yeni bir uydu sistemi kurması için AB kurumları arasında anlaşma sağlandı. Öngörülenlere göre, AB "IRIS" adlı bir uydu sistemi kuracak. IRIS'in kuzey-güney yörüngesiyle tüm Avrupa'nın yanı sıra Afrika'nın tamamını da kapsaması planlanıyor.

Anlaşma sağlandı! Avrupa Birliği'nden yeni uydu sistemi geliyor

AB, bu kez kuracağı yeni uydu sistemiyle gündemde. Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkeler, 2,4 milyar avro bütçeli 2023-2027 Güvenli Bağlantı Programı üzerinde uzlaştı. Programla AB'nin "IRIS" adlı bir uydu sistemi kurması öngörülüyor.

Sistemle AB ülkelerinin ekonomilerinin ve devletlerin güvenli, hızlı ve dayanıklı iletişim ihtiyaçlarının karşılanması, başka ülkelere bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ İLETİŞİM

Uydu temelli bağlantının, AB ülkelerinin silahlı kuvvetlerine yüksek güvenlikli iletişim imkanı sağlaması da amaçlanıyor.

AB

IRIS uydu sisteminin, Avrupa uzay sanayisinin bilgi ve tecrübesiyle kurulması, kuzey-güney yörüngesiyle tüm Avrupa'nın yanı sıra Afrika'nın tamamını da kapsaması planlanıyor.

AB'nin yeni uydu sistemi, egemen, özerk ve güvenli bağlantı altyapısı kurma çabaları kapsamında gündemdeydi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Uydu

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