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Anne adayları bu tatilde dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.06.2020 17:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri ile geçirdiğimiz yeni normal sürecinde anne adaylarının daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen sağlık uzmanları, sürecin normalden biraz daha zorlu geçebileceğini söyledi. Dikkat edilmesi gerekenlere de değinen uzmanlar, hem heyecanlı hem de zor olarak nitelenen süreçte bakın nelere dikkat edilebileceğini anlattı...

Anne adayları bu tatilde dikkat!

Gebelik, anne adayları için hem heyecanlı hem de bir o kadar zor bir süreç! Bir de hamileliğiniz içerisinde bulunduğumuz bu döneme denk geldiyse, normalden biraz daha zorlanacaksınız demektir. Fazla sıcakların kendisini hissettirdiği ve koronavirüs hastalığıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde, anne adayları neler yapmalı? Tatile gidecek olan gebeler, nelere dikkat etmeli? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ferda Erbay, açıkladı.

Hamilelikte özellikle son üç ayın yaza denk gelmesi, anne adaylarını diğer mevsimlere göre daha fazla zorlamaktadır. Bu aylarda hamilelerde sıcaklık artışı ile birlikte; sıcak basmaları, avuç ve tabanlardaki yanmalar, alerjik problemler, bulantı ve kusmalarda artış, halsizlik, uykusuzluk, nefes darlığı gibi problemler artar.

SICAKLARI BU ÖNERİLERLE DAHA RAHAT ATLATIN

  • Gebeler dışarıya çıkarken mutlaka maske takmalıdır. Ancak uzun yürüyüşlerde maske nefes darlığı oluşturabileceğinden çok az kişinin olduğu, sosyal mesafeye uyulan açık alanlarda anne adayları maskesiz yürüyebilirler.
  • Bol, rahat, pamuklu ve hafif giysiler tercih edin.
  • Gün içinde dış ortamda yapmanız gereken aktiviteleri, genelde daha serin olan sabah ve akşam saatlerinde yapmaya çalışın. Dışarıya çıkarken güneşten korunmak için 30 SPF ve üzeri güneş kremleri, geniş kenarlı şapkalar ve güneş gözlükleri kullanmaya özen gösterin.
  • 32 dereceden yüksek sıcaklıklarda genelde kapalı ve serin ortamlarda bulunun.
  • Bol bol sıvı tüketin. Günlük su tüketiminiz 2 litrenin altında olmasın.
  • Hemen hemen her gebede az veya çok ödem oluşur. Sıcakla birlikte artan ödemle mücadele etmenin en iyi yolu tuz kısıtlamasıdır. Ödemi azaltmak için ayrıca; bol sıvı tüketmek, haftada 2-3 gün 30 dakikalık yürüyüşler yapmak, yürüyüş sonrası ayaklarınızı yükseğe kaldırarak dinlenmek gerekir.

YAZ AYLARINDA GEBELER NASIL BESLENMELİ?

Gebeler, sıcak yaz aylarında mümkün olduğunca; hafif, az yağlı, az baharatlı gıdalarla beslenmelidir. Daha çok salata, mevsim meyve ve sebzeleri, süt ürünleri tercih edilmelidir. Atıştırmalık olarak hafif sütlü tatlılar, badem ceviz, fındık gibi kuruyemiş ve kuru meyveler, meyveli yoğurtlar yemek uygundur. Öğünler, ufak porsiyonlar halinde ve sık tüketilmelidir. Ara öğünler atlanmamalıdır.

YOLCULUĞA ÇIKACAK ANNE ADAYLARI DİKKAT!

  • Hamilelikte yolculuk için en uygun dönem bulantıların azaldığı, gebeliğe adaptasyonun en iyi olduğu dönem yani ikinci 3 aylık dönemdir. Bu dönemde gebelerin, enerjisi ve neşesi artar. Henüz vücut ağırlıkları, ödemleri ve karın büyüklükleri çok artmadığından anne adayları daha hareketli ve rahattırlar.
  • Normalde gebelikte en güvenli yolculuk, uçak seyahatidir. Genellikle 28 gebelik haftasına kadar uçuşların hiçbir sakıncası yoktur. Hava yollarına göre farklılık göstermekle birlikte, doktor raporu ile 36 gebelik haftasına kadar uçuş yapılabilir. Uzun uçuşlarda zaman zaman ayakta dolaşmak, ayakları gerip bırakarak kan akışını arttırmaya çalışmak gerekir.
  • İkinci en güvenli yolculuk şekli, trendir.
  • Pandemi sürecinde ise en güvenli yolculuk ise kendi aracınızdır. Toplu taşıma araçlarını mümkün olduğunca kullanmayın.

Kendi aracınızla yaptığınız seyahatlerde 3 saatte bir mola vermek ve bu sırada en az beş dakikalık yürüyüşler yapmak uygundur.

'GEBELİKTE YÜZME OLDUKÇA GÜVENLİ'

Denizde yüzüyorsanız 30 dakika ile 1 saatlik sürelerde, atlama ve dalış yapmadan sizi çok zorlamayacak bir tempo ile yüzmelisiniz. Hamilelikte kas krampları sıklığı arttığından, kıyıya yakın yerlerde yüzmeniz daha güvenlidir. Gebelikte; su kayağı, jet-ski, scuba diving, su kaydırakları gibi su sporları yapmanız uygun değildir. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde ise; ortak havuz, ortak şezlong kullanımı ve kalabalıkta yüzmek güvenli değildir.

HAVUZU TERCİH ETMEYİN

Doktorunuz özel bir yasak koymadığı sürece gebelik sonuna kadar yüzebilirsiniz. Yüzme bel ve sırt ağrılarınızı azaltır, normal doğum için çok iyi bir egzersizdir. Normal dönemlerde hijyen açısından iyi denetlenen havuzlarda yüzmenin sakıncası yoktur. Ancak şu an pandemi sürecinde, mümkünse havuza hiç girilmemelidir. Gebelikte genelde iki parçalı mayolar tercih etmek ve sudan çıkar çıkmaz mayonuzu değiştirmek, ıslak şekilde kalmamak gerekir. 38 dereceden yüksek ısılı sıcak havuzlara, kaplıcalara, saunalara ve jakuzilere girilmemelidir.

GÜNEŞE ÇIKARKEN KORUNUN

Hamilelikte güneşe çıkmadan önce 30 ve üzeri koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmak, geniş kenarlı şapka ve gözlükler takmak, güneşin dik geldiği saat 11.00 ve 15.00 arası dışında en uzun 45 dakikalık sürede güneşlenmek, bol sıvı almak ve güneşlenme sonrası nemlendirici kremlerle cildi nemlendirmek; anne ve bebek sağlığı için gereklidir.

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