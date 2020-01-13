HABER
  4. Anne adaylarına "grip aşısı" uyarısı

Anne adaylarına "grip aşısı" uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Muşabak: - "Grip mevsimi boyunca gebelerin aşılanması doğacak bebeğin de korunmasını sağlıyor"

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Muşabak, grip mevsimi boyunca gebelerin grip aşısı yaptırmalarının doğacak bebeğin de korunmasını sağladığını bildirdi.

Prof. Dr. Muşabak, yaptığı yazılı açıklamada, gribin "Influenza" adı verilen bir virüs tarafından oluşturulan ve mevsimsel olarak görülen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu hatırlattı.

Gribin, kış mevsiminde 6-8 haftalık bir dönemde görüldüğünü belirten Muşabak, hastalığın yüksek atış, titreme, halsizlik, bitkinlik, baş ağrısı, şiddetli kas ve eklem ağrıları ve öksürük belirtileriyle ortaya çıktığını ifade etti.

Gribin genellikle soğuk algınlığı ile karıştırıldığına dikkati çeken Muşabak, grip belirtileri görülmeye başladıktan sonraki 48 saatte mutlaka antiviral tedaviye başlanılması gerektiğini kaydetti.

- "Mayıs sonuna kadar grip aşısı yapılabilir"

Prof. Dr. Muşabak, enfeksiyona neden olan iki tip Influenza virüsü bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Salgınlara neden olan 'Influenza A' virüsüdür. Her yıl yeni Influenza virüsleri, genetik mutasyon geçir ve bağışıklığı uyaran antijenik yapılarında değişim ortaya çıkar. Bunlar da mevsimsel salgınlara yol açar. Influenza virüsü, en sık enfekte kişinin öksürme ve hapşırması ile ortama saçılan damlacıklar yoluyla insandan insana bulaşır. Hastalığın yayılma hızı erişkin kişilerle karşılaştırıldığında, çocuklarda daha yüksektir. Bu nedenle çocuklar hastalığın toplumda yayılmasında önemli rol oynarlar."

Gribe karşı korunmanın temel olarak mevsimsel grip aşısı ile sağlanabileceğine işaret eden Muşabak, aşı içeriğinde bulunan 3-4 tip Influenza virüsüne karşı etkili olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Muşabak, astım, KOAH, kalp, şeker, böbrek gibi kronik rahatsızlığı bulunanların, multipl skleroz, immün yetmezlik ve epilepsi hastalarının, 65 yaş üzeri bireylerin, sağlık çalışanlarının, kreş, anaokulu, huzurevleri ve kronik hastalıklara yönelik hizmet veren yerlerde çalışanların grip aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu.

Gebelikte de 14. haftadan sonra aşının uygulandığını ifade eden Muşabak, "Grip mevsimi boyunca gebelerin aşılanması doğacak bebeğin de korunmasını sağlıyor. Grip aşısı yapılması için en uygun zaman Ekim-Kasım aylarıdır. Yüksek risk grubundaki kişilere bu aylarda aşı yapılmamışsa Ekim başından Mayıs sonuna kadar herhangi bir tarihte aşı uygulanabilir. Aşı yapıldıktan 2 hafta sonra koruyuculuk gelişir. Aşı yapıldıktan sonra 1-2 günde kaybolan hafif yan etkiler görülebilir. Bunlar, aşı uygulama yerinde kızarıklık, şişlik ve hassasiyet, hafif ateş, kas ağrıları, nadiren ciddi alerjik reaksiyon olarak görülebilir." bilgilerini paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Marmara Üniversitesi öğrencilerinden ‘Yapay Kıkırdak’ projesiMarmara Üniversitesi öğrencilerinden ‘Yapay Kıkırdak’ projesi
Geleceğin doktorlarına kişiselleştirilmiş tıp anlatıldıGeleceğin doktorlarına kişiselleştirilmiş tıp anlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşı grip Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkan Yardımcısı Pr

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!

Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Fıtık tedavisi kendiliğinden gerçekleşmez! Fıtık belirtileri nelerdir?

Uzmanlar uyarıyor: Kendiliğinden geçmiyor

Açık kalp ameliyatı olmayı reddetti! koltuk altından yapılan kapak tamiri ile 2 haftada işine geri döndü

Açık kalp ameliyatı olmayı reddetti, öyle bir yöntem keşfetti ki

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Yaşa göre cilt bakımı nasıl olmalı? İşte cilt bakımı yapmanın püf noktaları

Kadınlar dikkat: Bunu yaparken sakın abartmayın!

Kilon mu dert, derdin mi kilo?

Sürekli kilo alıp veriyorsanız sebebi bu olabilir!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler! Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen besinler

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.