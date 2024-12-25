Anne babalar dikkat! Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Demirhan, kış aylarında çocuklarda artış gösteren üst solunum yolu hastalıkları ile ilgili bilgiler verdi.

KREŞ VE OKUL GİBİ KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT

Demirhan, “Üst solunum yolu enfeksiyonları içerisinde bulunduğumuz kış aylarında çocuklarda sıklıkla görülüyor. Bu enfeksiyonlar sıklıkla virüsten kaynaklı oluyor. Nadir de olsa bakteri kaynaklı da oluyor. Çocuklarda öksürük, burun akıntısı, ateş ve boğaz ağrısı gibi belirtiler ile ortaya çıkabiliyor. Çocukların bağışıklık sistemleri mikroplar ile ilk kez karşılaştığı için genellikle yetişkinlere göre enfeksiyonlara daha hassas ve duyarlı. Özellikle kreş ve okul gibi kalabalık ortamlar bulaşma riskini önemli oranda artırıyor. Çocuklarda şikayet hafifse öncelikli olarak evde dinlenme, bol sıvı tüketimi ve doktorun önerdiği destekleyici tedaviler yeterli oluyor” dedi.

"BU ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"

Aileleri uyaran Demirhan şunları kaydetti:

“Özellikle kronik hastalığı olan çocuklar ya da bağışıklık sistemi baskılı ilaç kullanan çocuklarda bu enfeksiyonlar daha ciddi ve tehlikeli seyredebiliyor. Bu çocuklarda daha fazla dikkatli olmak gerekiyor. Bütün çocuklar için nefes darlığı, düşmeyen yüksek ateş ya da genel durum bozukluğu varsa ailelerin doktora başvurması gerekiyor. Çocukların hijyen kurallarına dikkat etmesi, ellerini sık sık yıkaması ve hasta kişilerle temasının sınırlandırılması da enfeksiyondan korunmak için önemlidir. Aynı şekilde çocukların düzenli uyuması, sağlıklı beslenmesi ve aşılarının tam olması da bağışıklıklarını güçlendirerek bu hastalıklarla savaşmaya yardımcı oluyor.”

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır