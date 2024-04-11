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  4. Anne-babalar dikkat! Eğitimde 'fenomen öğretmen' alarmı: Daha fazla takipçi ve ün adına çocuklarınızı kullanıyorlar

Anne-babalar dikkat! Eğitimde 'fenomen öğretmen' alarmı: Daha fazla takipçi ve ün adına çocuklarınızı kullanıyorlar

11.04.2024 15:05
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'Fenomen öğretmenlerin' sayısı her geçen gün artıyor. Kimi kıyafeti nedeniyle, kimi de öğrencilerinin videolarını sosyal medyada paylaştığı için eleştiriliyor. Bazıları da eğlenerek öğrettiği gerekçesiyle takdir topluyor ancak uzmanlar yeni nesil öğretmenlerin eğitimde otoriteyi bozduğunu savunuyor.

Anne-babalar dikkat! Eğitimde 'fenomen öğretmen' alarmı: Daha fazla takipçi ve ün adına çocuklarınızı kullanıyorlar

Binlerce takipçili sosyal medya fenomeni öğretmenlerin çektiği videolar, çok sayıda kişi tarafından izleniyor. Yeni nesil öğretmenlerin öğrencileriyle olan ilişkileri tartışılırken, küçük yaştaki çocukların görüntülerinin sosyal medyaya yüklenmesi de çocuk istismarına varan boyutta eleştirilere yol açıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, sosyal medya fenomeni öğretmenlerle ilgili "Bu durum, burada ifade edemeyeceğimiz riskleri barındırmaktadır. Bu çocuklarda, öğretmenlerini rol model edindikleri için kendine özgü kanallar açma, özel hayatlarını ve mahremiyetlerini paylaşma gibi öğrenmeler oluşacaktır. Eğitimde de otoriteyi bozacaktır” dedi.

"ÜN SAHİBİ OLMAK ADINA MESLEĞİNİ KULLANIYORLAR"

Prof. Dr. Tuncay Dilci, son yıllarda sosyal medyadaki mesleki fenomenler arasında yer alan öğretmenlerin eğitime ve özellikle çocuklar üzerindeki etkilerine değindi. Sosyal medyada fazla takipçi ve ün sahibi olmak adına mesleğini kullanan öğretmenlerin, öğrencilere örnek teşkil ettiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, şöyle devam etti:

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"Bu durum, burada ifade edemeyeceğimiz riskleri barındırmaktadır. Bir kere çocukların da kendi dijital mecralarını oluşturma ve sosyal medya fenomeni olma gibi birtakım riskleri beraberinde getirecektir. Bu çocuklarda, öğretmenlerini rol model edindikleri için kendine özgü kanallar açma özel hayatlarını ve mahremiyetlerini paylaşma gibi öğrenmeler oluşacaktır. Eğitimde de otoriteyi bozacaktır.

"TACİZ VE SUİSTİMALLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Fenomen öğretmenleri rol model almanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Prof. Dr. Dilci, şunları söyledi:

"Kolay para kazanma, bedenini teşhir etme, birtakım taciz ve suistimallerin de önünü açacaktır. Her ne kadar öğretmenle öğrenci arasında böyle bir ilişki olmasa da rol model kapsamına girmiş öğretmen davranışları ve fenomenleşen ilişkiler, bu bağlamda davranış doğurguları olarak çocuklar üzerinde yeni öğrenme alanlarını kimileri fırsat gibi görürken, kimi çocukların hayal dünyasında yeni imler ve imgeler oluşturarak bu çocukların gerçek dünyadan kopmasına da sebebiyet verebilir.

Bu sanal dünyada ayrı bir yaşam alanı oluşturma ve bu sanal dünyanın içerik veya sunumlarını fırsata dönüştürme gibi eğilimlere yönelirken çocuklarımız burada suistimaller, tacizler, siber zorbalıklar ve şantajlara maruz kalabilirler." (DHA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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