Anne karnında regresyon ile ceninken yaşadığınız travmalar gün yüzüne çıkıyor!

Anne karnında regresyon, bizler anne karnında henüz bir ceninken açık olan algılarımızı hedef alır. Bu süreçte annemizin iç dünyasını ve çevremizde olup bitenleri algılayabiliriz. Ayrıca anne karnında olduğumuz dönemde atalarımızdan bize enerji aktarımıyla, olumlu ya da olumsuz enerjiler, bilinçaltından ve enerji alanından bize aktarılır.

Anne karnında regresyonda incelenen travmalar anne karnında yaşananları ele almaktadır. Birçok kişi için anne karnında başlayan travmalara neden olabilecek konulara örnek vermek gerekirse; hamilelikte istenmemiş veya düşürülmeye çalışılmış bir bebek, ölü doğumlar, anne karnında bir yakının kaybı, ailede yaşanan erken ölümlere yönelik olarak tamamlanmamışlık hissi, erken veya sezaryenle doğum sonrasında küvözde kalma durumu, ebeveynlerin çocuk olmadan önce veya sonra boşanması, çocukluk yaşlarda taciz olayı yaşanması ve ikili ilişkilerde bu blokajın hala hissediliyor olması, kişinin dayak yemesi ve bu dayağın fiziksel, duygusal, zihinsel bedeninde yaralar açmış olması gibi konulardır.