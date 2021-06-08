Anne karnında regresyon ile ceninken yaşadığınız travmalar gün yüzüne çıkıyor!

Anne karnında regresyon, bizler anne karnında henüz bir ceninken açık olan algılarımızı hedef alır. Bu süreçte annemizin iç dünyasını ve çevremizde olup bitenleri algılayabiliriz. Ayrıca anne karnında olduğumuz dönemde atalarımızdan bize enerji aktarımıyla, olumlu ya da olumsuz enerjiler, bilinçaltından ve enerji alanından bize aktarılır.
Anne karnında regresyonda incelenen travmalar anne karnında yaşananları ele almaktadır. Birçok kişi için anne karnında başlayan travmalara neden olabilecek konulara örnek vermek gerekirse; hamilelikte istenmemiş veya düşürülmeye çalışılmış bir bebek, ölü doğumlar, anne karnında bir yakının kaybı, ailede yaşanan erken ölümlere yönelik olarak tamamlanmamışlık hissi, erken veya sezaryenle doğum sonrasında küvözde kalma durumu, ebeveynlerin çocuk olmadan önce veya sonra boşanması, çocukluk yaşlarda taciz olayı yaşanması ve ikili ilişkilerde bu blokajın hala hissediliyor olması, kişinin dayak yemesi ve bu dayağın fiziksel, duygusal, zihinsel bedeninde yaralar açmış olması gibi konulardır.
Dünyanın nasıl bir yer olduğuna ilişkin ilk ve en güçlü algımız, anne karnında geçirdiğimiz 9 aylık dönemde oluşmaktadır. Annenin yaşadığı korku, endişe, umutsuzluk gibi olumsuz duygular olduğu gibi bebeğe geçer. Daha da önemlisi, bebeğin bu duyguları kendisine aitmiş gibi algılamasıdır.
Regresyon çalışması ile, anne karnında veya doğum sırasında annemizden aldığımız, tüm yaşamımızı etkileyen olumsuz duygulara ulaşılabilmekte, bu duyguların yarattığı blokajlar çözülebilmektedir.
Regresyon terapisinde beden, ruh ve zihnin birbiriyle uyumlu hale gelmesi hedeflenmektedir.
Anne karnı regresyon çalışmasında, danışanın konuyla ilgili sorunu yaş geriletme ile araştırılır. Sorunun kaynağını bu yaşamda bulamadığımız zamanlarda, anne karnı regresyon terapisi uygulanır.
Regresyon çalışması ismi terapi olmakla birlikte kesinlikle tıbbi tedavi yerine geçmez. Bu nedenle öncelikle danışanın akıl ve ruh sağlığının yerinde olması gerekmektedir. 18 yaşından küçüklerde regresyon çalışması yapılmaz.
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