Anne olunca kendi işini kurdu! Mutfağını atölyeye çevirdi: Meyve şeklinde süs sabunları tasarlıyor...

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan genç kadın, yeni doğan çocuğu nedeniyle ara verdiği iş hayatına evde kurduğu küçük atölyeyle geri döndü. Sosyal medyadan aldığı eğitimlerle sabunla süs eşyaları yapmaya başlayan kadının doğal içerikli ürünleri kısa sürede ilgi gördü.

MUTFAĞINI KÜÇÜK BİR ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Serikli'te yaşayan Aysel Bayram (36), doğum yapmasının ardından iş hayatına ara verdi. Evde boş durmak istemeyen Bayram, mutfağını küçük bir atölyeye çevirerek kendi işini kurdu. Yaklaşık üç ay önce sosyal medyadan aldığı eğitimlerle sabunla süs eşyaları yapmaya başlayan genç kadının ürünleri çok kısa bir zamanda farkındalık oluşturdu. Özellikle üzüm salkımı ve çilek şeklinde tasarladığı sabunlar dikkat çekti. Tamamen doğal içerikli malzemeler kullandığını belirten kadın, hem ev ekonomisine katkı sağlamak hem de çevresindeki kadınlara girişimcilik konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

"BAŞTA ZOR GELİYOR AMA ÇOK KEYİFLİ"

Bayram, yaptığı işi şu sözlerle anlattı: "Çin'de bu üzüm salkım sabun işini ilk olarak bir ev hanımı yapmaya başlamış. Sonra yavaş yavaş Türkiye'de yayılmaya başladı. İnternetten videoları izlemeye başladım, sosyal medya üzerinden eğitimler aldım. 'Neden Serik'te olmasın' dedim. Başta zor geliyor ama çok keyifli. Bu işin ham maddesi sabun. Şu an şeffaf sabunlarla çalışıyorum. Uçucu yağlar, boyalar kullanıyorum. Kendi hayal gücünüze kalmış bir durum. Tabii ki de cilde zarar olmayacak şekilde malzemeler seçmeniz lazım."

KADINLARA İLHAM OLMAYI HEDEFLİYOR

Üretimini artırarak çeşitlendirmeyi planlayan Bayram, özellikle kadınların evde kendi işini kurabileceğine dikkat çekti. Girişimci ruhunu ortaya koyan Aysel Bayram, sabun tasarımlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır