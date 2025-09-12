KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Kadın Tv

Anne olunca kendi işini kurdu! Mutfağını atölyeye çevirdi: Meyve şeklinde süs sabunları tasarlıyor...

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Aysel Bayram, anne olduktan sonra iş hayatına evinin mutfağında yeniden başladı. Doğum sonrası çalışma hayatına ara veren Bayram, boş durmak yerine mutfağını küçük bir atölyeye çevirerek sabun yapımına yöneldi. Sosyal medyadan aldığı eğitimlerle meyve şeklinde süs sabunları tasarlayan Bayram’ın tamamen doğal içeriklerle ürettiği ürünler kısa sürede ilgi gördü.

Anne olunca kendi işini kurdu! Mutfağını atölyeye çevirdi: Meyve şeklinde süs sabunları tasarlıyor...

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan genç kadın, yeni doğan çocuğu nedeniyle ara verdiği iş hayatına evde kurduğu küçük atölyeyle geri döndü. Sosyal medyadan aldığı eğitimlerle sabunla süs eşyaları yapmaya başlayan kadının doğal içerikli ürünleri kısa sürede ilgi gördü.

Anne olunca kendi işini kurdu! Mutfağını atölyeye çevirdi: Meyve şeklinde süs sabunları tasarlıyor... 1

MUTFAĞINI KÜÇÜK BİR ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Serikli'te yaşayan Aysel Bayram (36), doğum yapmasının ardından iş hayatına ara verdi. Evde boş durmak istemeyen Bayram, mutfağını küçük bir atölyeye çevirerek kendi işini kurdu. Yaklaşık üç ay önce sosyal medyadan aldığı eğitimlerle sabunla süs eşyaları yapmaya başlayan genç kadının ürünleri çok kısa bir zamanda farkındalık oluşturdu. Özellikle üzüm salkımı ve çilek şeklinde tasarladığı sabunlar dikkat çekti. Tamamen doğal içerikli malzemeler kullandığını belirten kadın, hem ev ekonomisine katkı sağlamak hem de çevresindeki kadınlara girişimcilik konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

Anne olunca kendi işini kurdu! Mutfağını atölyeye çevirdi: Meyve şeklinde süs sabunları tasarlıyor... 2

"BAŞTA ZOR GELİYOR AMA ÇOK KEYİFLİ"

Bayram, yaptığı işi şu sözlerle anlattı: "Çin'de bu üzüm salkım sabun işini ilk olarak bir ev hanımı yapmaya başlamış. Sonra yavaş yavaş Türkiye'de yayılmaya başladı. İnternetten videoları izlemeye başladım, sosyal medya üzerinden eğitimler aldım. 'Neden Serik'te olmasın' dedim. Başta zor geliyor ama çok keyifli. Bu işin ham maddesi sabun. Şu an şeffaf sabunlarla çalışıyorum. Uçucu yağlar, boyalar kullanıyorum. Kendi hayal gücünüze kalmış bir durum. Tabii ki de cilde zarar olmayacak şekilde malzemeler seçmeniz lazım."

Anne olunca kendi işini kurdu! Mutfağını atölyeye çevirdi: Meyve şeklinde süs sabunları tasarlıyor... 3

KADINLARA İLHAM OLMAYI HEDEFLİYOR

Üretimini artırarak çeşitlendirmeyi planlayan Bayram, özellikle kadınların evde kendi işini kurabileceğine dikkat çekti. Girişimci ruhunu ortaya koyan Aysel Bayram, sabun tasarımlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Anne olunca kendi işini kurdu! Mutfağını atölyeye çevirdi: Meyve şeklinde süs sabunları tasarlıyor... 4

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!
Osmanlı'dan kalma yöntemle mücadele...Osmanlı'dan kalma yöntemle mücadele...

Anahtar Kelimeler:
antalya sabun kadın girişimci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.