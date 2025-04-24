Anne sütü nasıl saklanır? Anne sütü saklama koşulları nelerdir?

Çiçeği burnunda annelerin sütü yeni doğmuş bebekleri için çok özel ve önemlidir. Tıpta da yeri olan bu durumun nedeni bebeğin sindirim sistemine ve böbreklerine uygun kıvamda ve içerikte olan gıdanın anne sütü olmasıdır. Bu yüzden emzirmek ya da doğru şartlarda saklanmış olan anne sütü ile bebeği beslemek gerekir.

Anne sütü nasıl saklanır? Anne sütü evde nasıl saklanır? Anne sütü saklama koşulları nelerdir?

Bazı durumlarda anne bebeğini direkt olarak emzirebilirken günümüzdeki gelişmeler sayesinde artık anne sütü sağılarak saklanabilmektedir. Ancak anne sütü saklamak için bazı püf noktalarını uygulamak gerekir. Bilimsel açıklamalara göre anne sütü saklama koşulları belli standartlara bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. Anne sütü her mevsimde ve farklı koşullarda saklanabilir. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır:

Sütün koyulacağı kap tamamen dolu olmamalıdır.

Sütün konulduğu kap en çok 60 ml civarında olmalıdır.

Saklanacak olan sütün kabına mutlaka sağıldığı tarih ve saat yazılı bir etiket yaptırılmalıdır.

Hava akımından etkilenmeyen kaplar ya da saklama poşetleri seçilmelidir.

Anne sütü buzlukta nasıl saklanır? Anne sütü dolapta nasıl saklanır?

Oda sıcaklığında 3 saate kadar dayanabilen anne sütünü saklarken en önemli nokta hava ile temas etmemesidir. Saklanma süreleri ise saklanacak olan yerin sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Saklamak için buzdolabı ya da buzluk kullanılacaksa sıcaklık derecesine göre saklama süresi hesaplanır.

Örnek olarak -18 derecede saklanacaksa 3 ay kadar taze kalabilen anne sütü derin dondurucuda bu şartlar altında saklanabilir. Ortalama olarak 22 derece ısıya sahip olan bir ortamda anne sütü en çok 3 saat süre için saklanabilir.

Anne sütü poşette nasıl saklanır?

Anne sütü sağıldıktan sonra buzluğa ya da dolaba kaldırılmadan önce poşette saklanacaksa şu adımlar takip edilmelidir:

Anne sütü saklamak için özel olarak üretilmiş olan poşetlere sağılan sütler doldurulur.

Poşet üzerinde yer alan ölçeğe göre ne kadar süt olduğu kontrol edilir.

Poşetin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Üzerine sağılan tarih ve saat yazılır.

Saklanmak için belirlenen alana, dolaba ya da derin dondurucuya kaldırılır.

Anne sütü yazın nasıl saklanır?

Bozulabilen ve bozulduğu renginden ve kokusundan anlaşılabilen anne sütü yaz aylarındaki sıcak günlerde de saklanabilir. Bunun için uygun saklama kabı ya da poşete, sağılan sütler konur ve süt buzdolabı rafına ya da derin dondurucuya kaldırılır.

Buzdolabında +4 derecede anne sütü 3 gün kadar saklanabilmektedir. Derin dondurucuya kaldırılan sağılmış anne sütü ise -18 derecenin altında olacak şekilde 3 aya kadar muhafaza edilebilmektedir.

Anne sütü biberonda nasıl saklanır?

Anne sütü bir saklama poşeti ya da kabının dışında biberonda da saklanabilir. Ancak burada önemli olan nokta biberonun steril olmasıdır. Ayrıca kaldırılmadan önce saklama poşeti ya da saklama kabına yapıldığı gibi biberonun üzerine de sağıldığı tarih ve saat mutlaka yazılmalıdır.

Sağılan sütü saklamak için seçilecek kap mutlaka cam ya da BPA içermeyen, plastik olmayan bir malzemeden yapılmış olmalıdır. Anne sütü saklama kabı için özel olarak üretilen ürünleri kullanmak da daha uygun olacaktır.