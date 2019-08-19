EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Makine Mühendisliği bölümünü kazanan Kayra Çağ Canarslan (19) aynı üniversitede eğitim gören anne ve babasıyla okul arkadaşı oldu.

TÜ'de 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.

Balkan Kongre Merkezi'ne evraklarıyla gelen öğrenciler, yetkililerin yardımıyla kayıtlarını yaptırdı.

Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerden Kayra Çağ Canarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasının da bulunduğu okulu kazanmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Hayalini kurduğu bölüme yerleştiğini belirten Canarslan, "Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliğini ilk ve tek tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi babamın uzun yıllardır Trakya Üniversite bünyesinde görev yapıyor olması ve doktora öğrencisi olmasıdır. Ayrıca annem de Almanca Öğretmenliği Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi. Bu bölümü ailemin yanında daha iyi icra edeceğimi düşünüyorum. Ailemle aynı üniversitede öğrenci olmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Aile fertlerinin de öğrenci olmasının çalışma şevkini artıracağını dile getiren Canarslan, "Anne ve babamla farklı bölümlerde okuduğumuz için çok not alışverişi olmayacaktır ama birbirimize her zaman destek olacağımızı düşünüyorum." dedi.