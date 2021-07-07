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Anne ve bebeğinin içinde bulunduğu ambulansa teröristlerden saldırı

07.07.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeyinde hasta bebek ve annesini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait ambulansa teröristler ateş açtı. Keskin nişancı saldırısında ambulansta hasar oluştu.

Anne ve bebeğinin içinde bulunduğu ambulansa teröristlerden saldırı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, güvenliğin sağlanmasının yanı sıra halkın sağlık, eğitim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteğini sürdürüyor. Özellikle hastane ve sağlık ocaklarının bulunmadığı bölgelerde TSK unsurları devreye girerek, vatandaşlara sağlık taraması yapıyor, hastaneye gitmesi gerekenler ambulanslarla sevk ediliyor.

AMBULANSA SALDIRI

Bu kapsamda TSK tarafından Tel Abyad ilçesinin uluslararası M-4 yoluna en yakın konumundaki Tel Zikero köyünde sağlık taraması yapıldı. Muayene ve kontrollerde 2 yaşındaki bir bebeğin ileri tetkik ve tedavi için hastaneye götürülmesi gerektiği tespit edildi. Hasta bebek ve annesini hastaneye götürmek üzere yola çıkan TSK’ya ait ambulansa M-4 yolunun güneyindeki teröristler tarafından keskin nişancı atışı gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda ambulansın camında ve içerisindeki sağlık teçhizatında hasar oluştu. Bebek, hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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