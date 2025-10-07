Anne ve bebek için en sağlıklı başlangıç normal doğum: Annelerin bedensel ve ruhsal gücünü destekliyor...

Doğum, sadece bir bebeğin dünyaya gelişi değil; aynı zamanda bir annenin gücünün, sabrının ve sevgisinin somutlaşmasıdır. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ebru Sinem Torlak, doğumun fizyolojik ve duygusal yönlerini anlatarak “Doğru hazırlıkla, çoğu kadın için normal doğum güvenli ve olumlu bir deneyim olabilir” dedi.

VÜCUT DOĞAL OLARAK DOĞUMA HAZIRLANIYOR

Normal doğumun, rahim kasılmalarıyla rahim ağzının yavaş yavaş açılması ve bebeğin doğum kanalından geçerek dünyaya gelmesiyle gerçekleştiğini belirten Dr. Torlak, “Anne vücudu bu sürece doğal olarak hazırlanır. Hormonlar, kas yapısı ve doğum kanalı hep bu mucize için birlikte çalışır” diye konuştu. Doğum sürecinde annenin aktif katılımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Torlak, “Doğru nefes teknikleri, düzenli gebelik takibi ve doğuma mental olarak hazırlanmak bu süreci hem daha kolay hem daha güvenli hale getirir” ifadelerini kullandı.

HER DOĞUM HİKAYESİ KENDİNE ÖZEL

Her gebeliğin farklı seyrettiğine dikkat çeken Dr. Torlak, “Bazen annenin veya bebeğin sağlığı açısından sezaryen gerekebilir. Bizim önceliğimiz her zaman anne ve bebeğin güvenliğidir. Düzenli kontroller, hekim önerilerine uyum ve doğuma hazırlık, normal doğumu güçlü bir seçenek haline getirir” dedi. Dr. Torlak, sözlerini şöyle tamamladı: “Unutmayın, her doğum hikayesi kendine özeldir. Biz kadın doğum hekimleri olarak bu yolculukta size rehberlik etmek, süreci en güvenli ve en huzurlu şekilde yaşamanızı sağlamak için buradayız.”