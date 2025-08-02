Anne ve bebek için koruyucu kalkan: Meme ve yumurtalık kanseri tehlikesini azaltıyor! Emzirmenin önemi nedir?

Doç. Dr. Cihan Karadağ, emzirmenin annenin hem kısa hem uzun vadeli sağlığı için faydalarını anlattı.

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre emzirme; annenin doğum sonrası toparlanma sürecini hızlandırıyor, uzun vadede meme ve yumurtalık kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihan Karadağ, emzirmenin sadece bebek için değil, anne sağlığı için de güçlü bir koruyucu mekanizma sunduğunu belirtti.

"STRESİ AZALTIR"

Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonu, annenin hem fiziksel hem de ruhsal durumunu doğrudan etkiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Cihan Karadağ, "Oksitosin hormonu emzirme sırasında yoğun şekilde salgılanır. Bu hormonun, rahim kasılmalarını sağlayarak doğum sonrası iyileşmeyi desteklediği bilinmektedir. Aynı zamanda oksitosin düzeyindeki artış, annenin stresle başa çıkma kapasitesini artırır. Emziren annelerde serum kortizol ve adrenalin düzeyleri daha düşük ölçülmektedir. Bu da annenin daha sakin, huzurlu ve dayanıklı bir ruh haline sahip olmasına katkı sağlar" dedi.

"MEME VE YUMURTALIK KANSERİNE KARŞI KORUYUCU"

"Emziren kadınlarda östrojen hormonunun salgısı geçici olarak baskılanır. Bu durum meme dokusundaki hücre çoğalmasını azaltarak meme kanseri gelişme riskini düşürür" diyen Doç. Dr. Cihan Karadağ, şu bilgileri paylaştı:

"12 ay emziren kadınların meme kanserine yakalanma riski, hiç emzirmeyenlere göre yüzde 4,3 oranında azalır. Ayrıca, 30 yaşından önce doğum yapmış ve bir yıl boyunca düzenli emzirmiş kadınlarda yumurtalık kanseri riski de ciddi oranda düşer."

"KEMİK SAĞLIĞINI KORUR, DOĞUM SONRASI KİLOLARIN VERİLMESİNE YARDIMCI OLUR"

Doç. Dr. Cihan Karadağ, bu sürecin kemik sağlığı ve kilo kontrolü açısından da olumlu etkiler oluşturduğunu belirterek, "Emzirmenin ilk 6 ayında kemik yapımını gösteren biyolojik belirteçlerde artış, kemik yıkımında ise azalma gözlemlenmiştir. Bu da osteoporoz riskinin düşmesini sağlar. Aynı zamanda emzirme, annenin günlük enerji ihtiyacını ortalama 500 kalori artırır. Bu artışın bir kısmı annenin besin tüketimiyle, bir kısmı ise gebelikte depolanan yağların kullanımıyla karşılanır. Sonuç olarak emziren anneler, doğum sonrası dönemde daha kolay kilo verir" dedi.

"DOĞURGANLIĞI GEÇİCİ OLARAK BASKILAR"

Düzenli emzirmenin, doğumdan sonraki dönemde doğurganlığı doğal olarak baskıladığını ifade eden Doç. Dr. Cihan Karadağ, "Emziren kadınlarda prolaktin hormonunun yüksek düzeyde salgılanması, yumurtlamayı geçici olarak baskılar. Bu nedenle emziren kadınlar doğumdan sonraki 10 haftalık dönemde genellikle gebe kalmaz. Ancak bu sürenin kişiden kişiye değişebileceği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır