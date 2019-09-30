HABER

Anne ve kızını ezen alkollü sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yomra ilçesinde anne ve kızını ezen alkollü sürücü ailenin tepkisi üzerine tutuklandı.Trabzon’un Yomra ilçesinde 23 Eylül 2019 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada alkollü sürücü bir anne ve kızını minibüsün altına alarak ezdi.

Anne ve kızını ezen alkollü sürücü tutuklandı

Trabzon’un Yomra ilçesinde anne ve kızını ezen alkollü sürücü ailenin tepkisi üzerine tutuklandı.
Trabzon’un Yomra ilçesinde 23 Eylül 2019 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada alkollü sürücü bir anne ve kızını minibüsün altına alarak ezdi. Ağır yaralanan ve hastanedeki tedavileri devam eden anne ve kızını ezen sürücü Gökhan A.(36), 24 Eylül’de Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmak talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sürücünün adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına itiraz eden Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan A.’nın hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkarılması amacıyla tekrar Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne talepte bulundu.
Mahkemenin bu talebi sonucunda sürücü Gökhan A. hakkında tutuklama kararı alındı. Sürücü Gökhan A. polis ekiplerince yakalanarak “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattıİsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı
Eskişehir Müzik Festivali'ne Sertab Erener'li finalEskişehir Müzik Festivali'ne Sertab Erener'li final
Dehşet veren o anlar saniye saniye böyle görüntülendiDehşet veren o anlar saniye saniye böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

İzmirli iş adamının feci ölümü

İzmirli iş adamının feci ölümü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.