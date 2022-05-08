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Anneler Günü, Google'da doodle oldu! 8 Mayıs Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Ne zamandan beri kutlanıyor?

08.05.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü, Google'da doodle oldu. Google bu kez de her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu özel günü doodle olarak ekranına taşıdı. Peki Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Ne zamandan beri kutlanıyor? Konuya ilişkin bilgiler ile günün anlam ve önemine dair detayları sizler için derledik...

Anneler Günü, Google'da doodle oldu! 8 Mayıs Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Ne zamandan beri kutlanıyor?

Anneler Günü, yine Google'ın ana sayfasında doodle olarak yer aldı. Bu sene 8 Mayıs'a denk gelen bu anlamlı günü dünyaca ünlü arama motoru Google kullanıcılarına bir kez daha hatırlattı. Peki Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Ne zamandan beri kutlanıyor? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

ANNELER GÜNÜ İÇİN GOOGLE'DAN ÖZEL DOODLE!

Anneler Günü her sene Mayıs ayının 2. haftasının son günü kutlanıyor. Bu sene 8 Mayıs'a denk gelen Anneler Günü'nü kullanıcılarına hatırlatmak ve günün önemini vurgulamak isteyen Google, anasayfasına doodle hazırladı.

Anneler Günü, Google'da doodle oldu! 8 Mayıs Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Ne zamandan beri kutlanıyor?

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

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Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

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ANNELER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı.

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Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022

Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun. Ellerinden öperim.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız, anneler günün kutlu olsun annem.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

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Benim bi'tanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan Benim Güzel Annem. Seni çok seviyorum.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim

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Anneler Günü mesajları ve kutlama sözleri!Anneler Günü mesajları ve kutlama sözleri!
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