Anneler Günü hediyelerinde en güzel ve anlamlı seçenekler! 2022 Anneler Günü'nde ne hediye alınır?

Anneler Günü hediyeleri, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte internette araştırmaları hız kazanan konular arasında yer almaya başladı. Küçüklüğümüzden itibaren tüm acımız, sevincimiz, üzüntümüz ve mutluluğumuzda yanımızda olan annelerimiz için en güzel Anneler Günü hediye önelerini derledik. İşte Anneler Günü hediyelerinde en güzel seçenekler.

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

Aksesuar- takılar

Şal ve fular

Plaj çantası ve terlik

İsme özel kahve- çay bardağı

Anne- kız kombini tişört veya pijama

Askılı fotoğraf albümü

En sevdiği çikolata ve çiçeklerden oluşan aranjman

Limon, domates vb tohumları

Anne- kız skulent teraryum

Kişisel bakım ürünleri- Dermaroller, ruj vb.

Kuaför- masaj randevusu

Günübirlik tatil veya trekking organizasyonu bileti

El işi kitap ayracı, örgü bileklik vb.

BAKIMINA ÖNEM VEREN ANNELERE

Her kadın güzelliğine düşkündür. Ancak sizin anneniz makyaj ürünleri ile fazla içli dışlıysa parfüm, makyaj seti veya saç bakım ürünleri gibi hediyeler alabilirsiniz.

EV KADINI ANNELERE

Anneniz bir ev kadınıysa, ev işlerinde işlerini kolaylaştırmak için mutfak robotu, elektrikli süpürge, fırın, ütü ve mikser gibi hediyeler alabilirsiniz.

HER ANNEYİ MUTLU EDECEK HEDİYELER

Günün yorgunluğunu atmak için bir mola verdiklerinde ya da 5 çayı partilerinde annenize yardımcı olacak espresso makinesi, çay makinesi ya da kahve makinesi gibi özel içecek makineleri almak doğru tercih olacaktır.

ÖZEL HEDİYELER

Annenizin nelerden hoşlandığını biliyorsanız onun içi özel hobi hediyeleri alabilirsiniz. Müzik aletleri, ahşap boyama takımı, yağlı boya takımı ve örgü takımı gibi hobi hediyeleri arasından seçim yapabilirsiniz.

HAMİLE ANNELERE

Anneler gününde sadece kendi annenize değil yeni annelere de hediye alabilirsiniz. Yeni anne olmuş arkadaşlarınıza bebek bakım çantası, biberon, bebek takımı ve bebek oyuncakları gibi hediyeler alabilirsiniz

SPORCU ANNELERE

Anneniz bir spor ile ilgileniyorsa o sporlar ilgili ekipmanlar alabilirsiniz. Ayakkabı, eşofman, elektronik alet ve farklı seçenekleri değerlendirerek anneler günü hediyesi alabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.



