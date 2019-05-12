Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Vezirköprü merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde, evlerinin önünde oynarken, kayboldu. Aile bireyleri, uzun süre aradığı Ecrin'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçlerince karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarına 6'ncı günde de devam edildi. Çalışmalarda AFAD'a ait 3 canlı arama köpeği, 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra köpeği ile emniyete ait 1 iz takip köpeği ve jandarmaya ait 1 iz takip köpeği de kullanıldı. Ayrıca jandarma komando ekipleri bugün Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışmalarını sürdürdü.

'KIZIM YOK, NE HİSSEDEBİLİRİM?'



İlk eşini kaybeden, 7 ay önce Deniz Kurnaz ile evlenen ve 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz ile yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. Anneler Günü'nde evladından gelecek iyi haberi beklediğini gözyaşlarıyla anlatan Sevcan Kurnaz, "Kızım yok, ne hissedebilirim? Benim kızım daha el kadardı, buralarda oynuyordu. Bana bir düşmanlığınız varsa benden alsaydınız veya eşime ve aileme bir düşmanlığınız varsa onlardan alsaydınız. Çocuğumdan ne istediniz? 1,5 yaşında daha" diye konuştu.