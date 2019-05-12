HABER

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 6 gün önce evlerinin önünde oynarken, kaybolan Ecrin Kurnaz'ı (1,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. Anne Sevcan Kurnaz, Anneler Günü'nde, gözyaşları içinde kızından gelecek iyi haberi beklediğini söyledi.

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Vezirköprü merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde, evlerinin önünde oynarken, kayboldu. Aile bireyleri, uzun süre aradığı Ecrin'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçlerince karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarına 6'ncı günde de devam edildi. Çalışmalarda AFAD'a ait 3 canlı arama köpeği, 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra köpeği ile emniyete ait 1 iz takip köpeği ve jandarmaya ait 1 iz takip köpeği de kullanıldı. Ayrıca jandarma komando ekipleri bugün Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışmalarını sürdürdü.

'KIZIM YOK, NE HİSSEDEBİLİRİM?'

İlk eşini kaybeden, 7 ay önce Deniz Kurnaz ile evlenen ve 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz ile yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. Anneler Günü'nde evladından gelecek iyi haberi beklediğini gözyaşlarıyla anlatan Sevcan Kurnaz, "Kızım yok, ne hissedebilirim? Benim kızım daha el kadardı, buralarda oynuyordu. Bana bir düşmanlığınız varsa benden alsaydınız veya eşime ve aileme bir düşmanlığınız varsa onlardan alsaydınız. Çocuğumdan ne istediniz? 1,5 yaşında daha" diye konuştu.

ecrinin-annesinin-anneler-gununde-aci-bekleyisi_5272_dhaphoto5

Kızının kaçırılmış olma ihtimaliyle ilgili Kurnaz, "Başka ne olabilir, bilmiyorum. Ormanda yok. Keşke olsa da burada söylesem, ben şundan şüpheleniyorum, desem. Yok ki. Benim kimseye bir düşmanlığım yoktur ama başkasını bilmiyorum ki. Benden çıkarsalardı, bizden çıkarsalardı, el kadar çocuğumdan değil" dedi.

'İÇİMİZ YANIYOR'

Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz ise "Ecrin'den bir iğnenin ucu kadar bile hiçbir bilgimiz yok. Henüz bir bilgiye ulaşmış değiliz. Ekiplerimizden Allah razı olsun. Arama çalışmaları devam ediyor. Henüz bir sonuç almış değiliz. İnşallah en kısa zamanda bir şeylere ulaşacağız. Bugün 6'ncı gün, sabırla umutla bekliyoruz. İlk 2 gün evin yakın çevresinde arandı. Aramalar giderek genişletildi. Şu an 4 kilometreye kadar aranan çember genişletildi. İçimiz yanıyor. Jandarma, AFAD ekibimiz elinden geleni yapıyor Allah devletimize zeval vermesin. Herkes elinden geleni yapıyor. Annesi hamile, çok üzgün durumda. Tabi annedir, durumu daha farklı oluyor. Hepimiz üzgünüz" diye konuştu.

ecrinin-annesinin-anneler-gununde-aci-bekleyisi_5272_dhaphoto2

Kaynak: DHA

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasındaÜniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında
Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'ne antik tiyatroda muhteşem kapanışTürk-Rus Klasik Müzik Festivali'ne antik tiyatroda muhteşem kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler günü Ecrin Kurnaz Samsun Vezirköprü

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 5 yorum
inşallah sağ salim bulunur yavrucak
NE ANNELER VAR ÇOCUKLARINI GÖZÜ KORUYOR NE ANNELER VAR ÇOCUKLARI SAĞDA SOLDA ANNELER TELEFONDA SOSYAL MEDYADA KORUMA KOLLAMA GÖZETİM GÖREVİNİ YAPAN ANNELER MUTLU YAPMAYAN MUTSUZ OLUYOR
ALLAH sabır versin inşallah sag salim bulunur
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.