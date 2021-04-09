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Anneler günü ne zaman 2021?

09.04.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan Anneler Günü yaklaşıyor. Bizleri dünyaya getiren annelerimizi mutlu etmek isteyenler, 2021 Anneler Günü tarihini araştırıyor. Peki, bu sene Anneler Günü ne zaman? İşte, yanıtı...

Anneler günü ne zaman 2021?

Tüm dünyada annelerin anıldığı anneler günü, ülkemizde her Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanmaktadır. Annelerimize kendilerini özel hissettirdiğimiz ve hediyeler aldığımız Anneler Günü'nün 2021 yılında hangi tarihte kutlanacağı araştırılıyor. Peki, 2021 Anneler Günü ayın kaçına denk geliyor? İşte, Anneler Günü tarihi 2021...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır. 2021 yılında Anneler Günü ülkemizde 9 Mayıs tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ABD’de Anneler Günü ilk defa 1872’de Julia Ward Howe tarafından, barışa adanan bir gün olarak önerildi. Bayan Howe her yıl Boston’da Anneler Günü kutlamaları organize etti.

1907 yılında Philadelphia’da Ana Jarvis adında bir kadın, ulusal bir Anneler Günü için kampanya başlattı. Bayan Jarvis, West Virginia eyaletinde annesinin bağlı olduğu kiliseyi, annesinin vefatının ikinci yıldönümü olan mayısın ikinci pazarında, Anneler Günü’nü kutlamaya ikna etti. Ertesi yıl Anneler Günü, bütün Philadelphia’da kutlanmaya başladı.

Bayan Jarvis ve onu destekleyenler bakanlara, iş adamlarına ve politikacılara, ulusal bir Anneler Günü ilan edilmesi için dilekçeler yazmaya başladılar. 1911’de arzuları gerçekleşti ve Anneler Günü tüm eyaletlerde kutlanır oldu. Başkan Woodrow Wilson, 1914’te resmi bir açıklama ile Anneler Günü’nü ulusal tatil ilan etti. Böylece Anneler Günü’nün, her yıl mayısın ikinci pazarında kutlanmasına karar verilmiş oldu.

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