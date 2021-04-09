Tüm dünyada annelerin anıldığı anneler günü, ülkemizde her Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanmaktadır. Annelerimize kendilerini özel hissettirdiğimiz ve hediyeler aldığımız Anneler Günü'nün 2021 yılında hangi tarihte kutlanacağı araştırılıyor. Peki, 2021 Anneler Günü ayın kaçına denk geliyor? İşte, Anneler Günü tarihi 2021...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır. 2021 yılında Anneler Günü ülkemizde 9 Mayıs tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ABD’de Anneler Günü ilk defa 1872’de Julia Ward Howe tarafından, barışa adanan bir gün olarak önerildi. Bayan Howe her yıl Boston’da Anneler Günü kutlamaları organize etti.

1907 yılında Philadelphia’da Ana Jarvis adında bir kadın, ulusal bir Anneler Günü için kampanya başlattı. Bayan Jarvis, West Virginia eyaletinde annesinin bağlı olduğu kiliseyi, annesinin vefatının ikinci yıldönümü olan mayısın ikinci pazarında, Anneler Günü’nü kutlamaya ikna etti. Ertesi yıl Anneler Günü, bütün Philadelphia’da kutlanmaya başladı.