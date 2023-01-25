Anneler Günü ne zaman? 2023 Anneler Günü Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı tarihe mi denk geliyor?

Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle seçim tarihi araştırmaları da hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim açıklamasının ardından, '2023 Anneler Günü seçim ile aynı tarihe mi denk geliyor?' sorusunun yanıtının araştırmaları hız kazandı. Peki Anneler Günü ne zaman? Seçim ne zaman? İşte detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs, Pazar gününe denk geliyor.

SEÇİM NE ZAMAN?

Seçimin 14 Mayıs'a çekileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bir erken seçim değil, seçimi öne almak. Cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. 10 Mart’ta biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var” dedi.

"14 MAYIS'IN EN UYGUN TARİH OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Seçimle ilgili detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri sarf etti:

"Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey’le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki ‘Zaman kaybına tahammül yok’. Bütün değerlendirmeleri yaptık ve adımı da buna göre atalım dedik. Resmi olarak Cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek, ama biz kararımızı mart ayının 10’unda açıklayacağız.

Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız.

Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız. ''

