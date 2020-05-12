Anneler günü sürprizinin böylesi! Eşi için kadın kılığına girip anneler gününü kutladı

Serik ilçesinde Vezir Poyrazoğlu (36), Anneler Günü'nde kadın kıyafeti giyerek bir günlüğüne eşinin annesi rolüne büründü. Hem kendisi hem de eşi, anneleriyle görüşmediği için Anneler Günü'nü buruk kutladıklarını söyleyen Poyrazoğlu, böyle bir sürpriz yapmaya karar verdiğini söyledi.

EŞİNİN ANNESİ GİBİ GİYİNİP, ROL YAPTI

İlçedeki Akçaalan Mahallesi'nde oturan ve annesiyle uzun zamandır görüşmeyen Vezir Poyrazoğlu, aynı durumda olan eşinin Anneler Günü'nde burukluk yaşamaması için eşinin annesi rolü yapmaya karar verdi. Kadın kıyafetleri giyip, başına eşarp örten Vezir Poyrazoğlu, eşi Hatice Poyrazoğlu'nun (36) karşısına çıkıp, sürpriz yaptı. Vezir Poyrazoğlu, hem eşinin Anneler Günü'nü kutladı hem de onun annesi rolüne büründü. Eşinin sürprizi karşısında şaşırıp duygulanan Hatice Poyrazoğlu da kocasının annesi gibi davranınca çift, yıllardır ayrı kaldıkları annelerinin özlemini bu şekilde gidermeye çalıştı.