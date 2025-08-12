Anneler yaz ayında dikkat! Bitki çayından kuru yemişe: Emzirme döneminde süt artıran 9 besin! Uzmanından emziren annelere özel çay...

KADIN

Emzirme döneminde annenin yaşadığı stres, yetersiz beslenme ve sıvı kaybı, süt üretimini olumsuz etkileyebiliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, anne sütünü artırmaya yardımcı besinler ve doğru beslenme yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Anne sütünün miktar ve kalitesinin, annenin beslenme düzeniyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Uzm. Dyt. Yılmaz, doğal, mevsiminde ve besleyici içeriklere sahip gıdaların tüketilmesini önerdi.

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, süt artıran ve anneye faydalı beslenme hakkında bilgi verdi.

"ANNELERİN EMZİRME DÖNEMİNDE DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ ÖNEMLİDİR"

"Anne sütünün miktarını ve kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri annenin beslenme düzenidir" diyen Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Bu süreçte doğal, mevsiminde ve besleyici içeriklere sahip gıdaların tercih edilmesi gerekir. Ayrıca sıvı tüketimi, yeterli uyku ve stres yönetimi de son derece değerlidir. Annelerin emzirme döneminde doğru bilgilendirilmesi de önemlidir. Dengeli beslenme alışkanlıkları, doğal içeriklerle desteklenmiş öğünler ve yeterli sıvı tüketimi hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumlu yönde etkiler. Bu nedenle gerekirse beslenme ve diyet uzmanlarından destek alınabilir" ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINA DİKKAT

Yaz aylarında artan sıcaklıkların sıvı kaybını artırabileceğini vurgulayan Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Anneler sıvı alımını artırmalı, aynı zamanda bağışıklıklarını desteklemelidir. Bu noktada probiyotik değerli bir seçenektir" dedi.

SÜT ÜRETİMİNİ DESTEKLEYEN BESİNLER

Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, emziren annelerin günlük beslenme planlarına ekleyebilecekleri doğal ve süt artırıcı besinleri şu şekilde sıraladı:

Yulaf: Posa ve demir açısından zengindir. Enerji verir ve stresi azaltarak süt üretimini destekler.

Rezene: Bitki çayı olarak tüketildiğinde süt miktarını artırabilir, sindirimi kolaylaştırır.

Arpa: Beta-glukan içeriği ile süt üretimini teşvik eder.

Susam ve Tahin: Kalsiyum açısından zengin bu besinler, süt üretimini destekleyici rol oynar.

Kimyon: Çay ya da yemeklerde kullanıldığında sindirimi destekler, dolaylı olarak süt üretimine katkı sağlar.

Yeşil Yapraklı Sebzeler (ıspanak, pazı, dereotu): Folik asit, kalsiyum, demir ve magnezyum içerikleriyle annenin günlük vitamin ihtiyacını karşılar.

Kuru yemişler (badem, ceviz, fındık): Sağlıklı yağlar ve protein bakımından zengindir. Ara öğünlerde enerji verir.

Sarımsak: Bazı araştırmalara göre bebeklerde emme süresini uzatarak süt üretimini olumlu etkileyebilir.

Su ve Sıvı Tüketimi: Günde ortalama 2,5-3 litre sıvı alımı önerilir. Bitki çayları, şekersiz kompostolar ve hoşaflar destekleyici sıvı kaynaklarıdır."

EMZİREN ANNELERE ÖZEL ÇAY

Emziren anneler için evde kolayca hazırlanabilecek bir bitki çayı tarifi de paylaşan Uzm. Dyt. Yılmaz, şu karışımı önerdi:

Malzemeler:

  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı rezene
  • 1 dilim taze zencefil
  • 1 çay kaşığı kimyon

Karışım 5-10 dakika demlendikten sonra süzülerek günde 1-2 fincan tüketilebilir.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

