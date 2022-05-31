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  4. Anneleri farklı 15 çocuğa baba oldu! Ama akılalmaz gerçeği sakladı

Anneleri farklı 15 çocuğa baba oldu! Ama akılalmaz gerçeği sakladı

31.05.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James MacDougall adlı 37 yaşındaki sperm bağışçısı, tedavi edilemez bir genetik rahatsızlığı olduğunu söylemeden eşcinsel kadınlara sperm bağışlayarak 15 çocuğun babası oldu. MacDougall, Fragile X sendromundan muzdarip olduğunu bilmesine rağmen özel sperm bağışlarına devam etti.

Anneleri farklı 15 çocuğa baba oldu! Ama akılalmaz gerçeği sakladı

Kalıtsal bir durum olan Fragile X sendromu, düşük IQ'ya, gelişim sürecinde gecikmeye yol açıyor ve tedavisi yok. MacDougall, durumunun kendisini kliniğe gitmekten alıkoyacağını bildiğinden, sosyal medyada özel sperm bağışı reklamları yaptı. Başlangıçta bazı çocuklarla temas kurmak istemediğini belirten bir anlaşma imzaladı. Ancak daha sonra mahkemelerden, kadınları, yaşları üçe kadar olan dört çocukla kendisine vakit ayırmaya zorlamalarını istedi.

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Üç anne, MacDougall'ın talebine karşı çıktı ve Justice Lieven, ebeveyn sorumluluğunu reddetti. Ve son derece alışılmadık bir hareketle yargıç, diğer kadınların onu sperm donörü olarak kullanmasını engellemek için Bay MacDougall'ın adının çıkması gerektiğini de söyledi.

Yargıç, 25 yaşında SW olarak adlandırılan bir kadının, MacDougall'ın reklamını internette gördükten sonra nasıl iletişime geçtiğini dinledi.

McDougall, karantina sırasında SW'nin evinde yaşıyordu. SW, Haziran 2020'de MacDougall'dan ayrılmasını istedi. SW, MacDougall'ın kendisine cinsel yorumlarda bulunduğunu, erekte olmuş penisiyle sürtündüğünü ve çocuklarla en az iki kez duş aldığını, bunun uygunsuz olduğunu iddia etti.

SW, McDougall'a saldırdığı ve onu boynunda ve sırtında morluklarla bıraktığı için tutuklandığı 25 Haziran 2020'deki ciddi bir olaydan beri onu görmedi ve Aralık 2020'de doğan P ile hiç tanışmadı. Üç yaşındaki çocuk konuşkan değil ve zorlayıcı davranışları var.

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