HABER

"Annelerimiz değerlerimizi aşılayan ilk öğretmenlerimizdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında büyük paya sahiptir. Annelerimiz, bu yönüyle değerlerimizi aşılayan ilk öğretmenlerimizdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında büyük paya sahiptir. Annelerimiz, bu yönüyle değerlerimizi aşılayan ilk öğretmenlerimizdir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir milletin var olmasının temelinde aile, ailenin temelinde ise kadın olduğuna işaret etti.

Annelerin sevgi, şefkat ve fedakarlık duygularını temsil eden en değerli varlıklar olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Hayatın çeşitli zorluklarına sabırla göğüs geren, ömrünü ve tüm benliğini insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunacak insanlar yetiştirmeye adayan annelerimize sevgi ve saygımızı tek bir güne sığdırmak mümkün değildir. İlahi takdirle tayin edilen kutsal vazifelerden birini üstlendiğine inandığımız annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında büyük paya sahiptir. Annelerimiz, bu yönüyle değerlerimizi aşılayan ilk öğretmenlerimizdir."

Karaaslan, kadınların tarihin her döneminde Türk milletinin kazandığı her zaferde çok önemli roller üstlendiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Nene Hatun olup evladını beşikte bırakarak Aziziye Tabyası'nda mücadele eden, Kara Fatma olup cepheden cepheye koşan, Şerife Bacı olup zorlu kış şartlarında orduya cephane taşıyan, Nezahat Onbaşı olup meydanlarda boy gösteren vatan uğruna kahramanlık destanı yazan nice kadınlarımız vardır. Tarihimizde bu denli önemli yer edinen yiğit kadınların torunları, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı için canlarını feda etmekten kaçınmamış, evlatlarını da meydanlara göndermiştir. Son 17 yılda AK Parti hükümetlerimizin gayretli çabaları sonunda bugün kadınlarımız hem anne olup hem de iş dünyasında, akademide, siyasette, ekonomide, bürokraside, hayatın her alanında tercih yapmak durumunda kalmaksızın büyük başarılara imza atmaktadır."

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Reyhanlı'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldıReyhanlı'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı
Blogger anneler kimsesiz çocuklar için bir araya geldiBlogger anneler kimsesiz çocuklar için bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan anneler günü Samsun

En Çok Okunan Haberler

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

İstanbul seçimi için süreç başladı!

İstanbul seçimi için süreç başladı!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.