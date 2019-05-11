"Annelerimiz değerlerimizi aşılayan ilk öğretmenlerimizdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında büyük paya sahiptir. Annelerimiz, bu yönüyle değerlerimizi aşılayan ilk öğretmenlerimizdir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir milletin var olmasının temelinde aile, ailenin temelinde ise kadın olduğuna işaret etti.

Annelerin sevgi, şefkat ve fedakarlık duygularını temsil eden en değerli varlıklar olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Hayatın çeşitli zorluklarına sabırla göğüs geren, ömrünü ve tüm benliğini insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunacak insanlar yetiştirmeye adayan annelerimize sevgi ve saygımızı tek bir güne sığdırmak mümkün değildir. İlahi takdirle tayin edilen kutsal vazifelerden birini üstlendiğine inandığımız annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında büyük paya sahiptir. Annelerimiz, bu yönüyle değerlerimizi aşılayan ilk öğretmenlerimizdir."