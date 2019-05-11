"Annelerimiz değerlerimizi aşılayan ilk öğretmenlerimizdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında büyük paya sahiptir. Annelerimiz, bu yönüyle değerlerimizi aşılayan ilk öğretmenlerimizdir." ifadesini kullandı.
Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir milletin var olmasının temelinde aile, ailenin temelinde ise kadın olduğuna işaret etti.
Annelerin sevgi, şefkat ve fedakarlık duygularını temsil eden en değerli varlıklar olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:
"Hayatın çeşitli zorluklarına sabırla göğüs geren, ömrünü ve tüm benliğini insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunacak insanlar yetiştirmeye adayan annelerimize sevgi ve saygımızı tek bir güne sığdırmak mümkün değildir. İlahi takdirle tayin edilen kutsal vazifelerden birini üstlendiğine inandığımız annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında büyük paya sahiptir. Annelerimiz, bu yönüyle değerlerimizi aşılayan ilk öğretmenlerimizdir."
Karaaslan, kadınların tarihin her döneminde Türk milletinin kazandığı her zaferde çok önemli roller üstlendiğine değinerek, şunları kaydetti:
"Nene Hatun olup evladını beşikte bırakarak Aziziye Tabyası'nda mücadele eden, Kara Fatma olup cepheden cepheye koşan, Şerife Bacı olup zorlu kış şartlarında orduya cephane taşıyan, Nezahat Onbaşı olup meydanlarda boy gösteren vatan uğruna kahramanlık destanı yazan nice kadınlarımız vardır. Tarihimizde bu denli önemli yer edinen yiğit kadınların torunları, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı için canlarını feda etmekten kaçınmamış, evlatlarını da meydanlara göndermiştir. Son 17 yılda AK Parti hükümetlerimizin gayretli çabaları sonunda bugün kadınlarımız hem anne olup hem de iş dünyasında, akademide, siyasette, ekonomide, bürokraside, hayatın her alanında tercih yapmak durumunda kalmaksızın büyük başarılara imza atmaktadır."
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