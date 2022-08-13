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Annelerin en büyük korkusu! Bebeklerde isilik oluşmaması için dikkat edilmesi gerekenler

13.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsilik, özellikle yaz aylarında bebeklerde ortaya çıkan ve çok sık rastlanan cilt hastalıklarından biridir. Bebeklerde isilik oluşumunu önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var. Bunların başında en sık düşülen hata olan bebeklerin kat kat giydirilmesi var. Bebeklerin mevsim şartlarına göre giydirilmesine özen gösterilmesi gerekiyor. Sentetik kumaştan üretilen giysilerin tercih edilmesi ve bezlerinin yeterli sıklıkta değiştirilmemesinin bebeklerde isiliğe yol açıyor.

Annelerin en büyük korkusu! Bebeklerde isilik oluşmaması için dikkat edilmesi gerekenler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Esin Açıkgöz, bebeklerde isilik hakkında bilgi verdi. Bebeklerde isiliğin, bebeklerin cilt gözeneklerinin erişkinlere göre daha küçük olması ve ter bezlerinin tam olarak gelişmemesi nedeniyle oluştuğunu belirten Açıkgöz, “Genellikle sıcak ve nemli havalarda ortaya çıkan, kırmızı ya da pembe renkli kaşıntılı kabarıklıklar olarak tanımlanan isilik çoğunlukla bebeklerde ve küçük çocuklarda görülüyor. Bebeğin mevsim şartlarına göre kalın giydirilmesi, sentetik kumaştan üretilen giysilerin tercih edilmesi ve bezlerinin yeterli sıklıkta değiştirilmemesi bebeklerde isiliğe yol açıyor” dedi.

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TERCİH EDİLMESİ GEREKENLERİ SIRALADI

Bebeklerde isiliğin geçmesi için ılık duş aldırılabileceğini söyleyen Açıkgöz, cildin tahriş olmasının önlenmesi, bezlerin sık değiştirilmesi ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesinin önemli olduğu bildirildi. Kaşıntılı tahriş olmuş isilikte soğuk kompres yapmanın yarar sağlayabileceğini belirten Açıkgöz, “Gerekli durumlarda hekim tavsiyesiyle vücudu serinleten, nem dengesini koruyan ve gözenek tıkayıcı maddeler içermeyen kremler kullanılabilir. Bebeklerde isilik genellikle boyun, omuz, yüz, göğüs, koltuk altı, popo ve kasıklarda olabilir. Genellikle etrafı kırmızı içi sıvı dolu kabarcıklar isiliğin belirtisidir. Bu belirtilere ek olarak kaşıntı, batma ve karıncalanma hissi, terleyememe ve daha ileri durumlarda iltihaplı döküntüler de gözlemlenebilir” ifadelerini kullandı.

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BEBEKLERDE İSİLİK NASIL GEÇER?

İsilik tedavisinde ilk adımın cildi serin tutmak ve terlemeyi önlemek olduğunu ifade eden Açıkgöz, “Bebeğe sık ılık duş aldırmak, cildi tahriş etmeyecek ve sentetik olmayan özellikle pamuklu, ince kıyafetler giydirmek, bebek bezlerini sık değiştirmek, terli kıyafetlerin hemen değiştirip temiz kıyafetler giydirmek ve ortamı serin tutmak önemlidir. Duş sırasında cildi kurutmayan sabun kullanılması önemli. Bebek yıkandıktan sonra cildi tahriş edecek şekilde havlu ile kurulanmamalı, duş sırasında kese, lif gibi cildi tahriş edecek cisimler tercih edilmemelidir. Kaşıntılı tahriş olmuş isilikte soğuk kompres yapmak yarar sağlayabilir. Gerekli durumlarda hekim tavsiyesiyle vücudu serinleten, nem dengesini koruyan ve gözenek tıkayıcı maddeler içermeyen kremler kullanılabilir” dedi. (DHA)


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