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  4. Annesi ile 2 kardeşini rehin aldı! Dehşet anları... Evi ateşe verdi

Annesi ile 2 kardeşini rehin aldı! Dehşet anları... Evi ateşe verdi

02.12.2023 13:53 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da K.D. (26) annesi Hacer Dinç (53) ile 2 kardeşini bıçakla bir süre rehin alıp, evdeki kanepeyi ateşe vererek kaçtı. Evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen Hacer Dinç’i komşuları sakinleştirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis K.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Annesi ile 2 kardeşini rehin aldı! Dehşet anları... Evi ateşe verdi

Hasas Mahallesi 6695 Sokak’ta bugün saat 08.00 sıralarında K.D. annesi Hacer Dinç ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. K.D., daha sonra annesi ile 2 kardeşini bıçakla rehin aldı. Oğlunu ikna eden Hacer Dinç, komşularına sığınıp, durumu polise bildirdi. K.D. ise evdeki kanepeyi ateşe verip ayrıldı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

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İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında evdeki eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi. Gözyaşları içinde evinin yanışını izleyen Hacer Dinç’i komşuları sakinleştirdi. Polis ekipleri K.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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‘OĞLUM BENİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU, ŞİKAYETÇİYİM’

Yaşadığı olayı anlatan Hacer Dinç, “Oğlum bizi rehin aldı. Ben de çocuklarımı evin arka odasına götürmek için oğluma iyi davrandım. Hemen geleceğimi söyledim. Sonra çocuklarımı dışarı çıkararak, komşumuza götürdüm. Geldiğimde ise evimin yandığını gördüm. Şimdi nerede olduğu bilmiyorum. Evde 4 kişiydik. Eşim Mehmet Dinç işe gitmişti. Daha önce de böyle olaylar başımıza gelmişti. Sürekli beni dövüyordu. Ben oğlumdan şikayetçiyim. Bu da kader” dedi. (DHA)

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