Annesi koronavirüse yakalanan gencin yürekleri burkan hikayesi!

Jihad’ın erkek kardeşi Abang Jihad Rasmi ise kardeşinin inatçı biri olduğunu, hastaneye girişine izin verilmemesine rağmen annesini yalnız bırakmadığını söyleyerek “Annem lösemiydi ve birkaç hafta önce ona Covid-19 tanısı kondu” dedi.

Mohammad Safa ayrıca Jihad ve hayatını kaybeden annesi için bir ilüstrasyon yaptı.

Mohammad Safa Twitter hesabından Jihad’ın hikayesini şu sözlerle paylaştı;

“Covid-19’a yakalanan Filistinli kadının oğlu hastane duvarına tırmanıp pencerede oturarak annesini ölene kadar yalnız bırakmadı”

