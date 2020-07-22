Annesi koronavirüse yakalanan gencin yürekleri burkan hikayesi!

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için hastaneye yatırılan annesini güvenlik önlemleri nedeniyle ziyaret etmesine izin verilmedi. Ancak 30 yaşındaki Jihad her gün annesinin iyi ve güvende olduğundan emin olmak için hastane duvarından tırmanarak annesini izledi.

Hastane yetkilileri yaptığı açıklamada “Gününün büyük çoğunluğunu annesinin durumunu pencereden gözetleyebileceği duvarda geçirdi” dedi. Ancak geçtiğimiz Salı günü genç adamın annesi Rasma Salama hayatını kaybetti.

Genç adamın hastane penceresinden annesini seyrederken çekilmiş yürekleri burkan görüntü Mohamad Safa tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Jihad annesi Covid-19’la mücadele ederken her gün hastane penceresinden annesini izledi ve umudunu hiç yitirmedi. Jihad’ın yaşadıklarını anlatan bir Facebook postunda ise şöyle yazıyordu;

“Al-Suwaiti koronavirüse yakalanarak Hebron’da hastaneye kaldırıldı ve oğlu Jihad her gün hastane duvarına tırmanıp pencerenin yanında oturarak yılmadan ve umutla annesinin iyileşmesini bekledi. Bir gün bile aksatmadı ve asla umudunu kaybetmedi. Ancak kader yazılmıştı. Hasta dün hayatını kaybetti. Jihad için başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüm”