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Annesi koronavirüse yakalanan gencin yürekleri burkan hikayesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

9.587 doğrulanmış koronavirüs vakasının bulunduğu Filistin’de Jihad Al-Suwati isimli genç adam, koronavirüse yakalanan annesini sıra dışı bir yöntemle ölene dek yalnız bırakmadı.

Annesi koronavirüse yakalanan gencin yürekleri burkan hikayesi!

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için hastaneye yatırılan annesini güvenlik önlemleri nedeniyle ziyaret etmesine izin verilmedi. Ancak 30 yaşındaki Jihad her gün annesinin iyi ve güvende olduğundan emin olmak için hastane duvarından tırmanarak annesini izledi.

Hastane yetkilileri yaptığı açıklamada “Gününün büyük çoğunluğunu annesinin durumunu pencereden gözetleyebileceği duvarda geçirdi” dedi. Ancak geçtiğimiz Salı günü genç adamın annesi Rasma Salama hayatını kaybetti.

Genç adamın hastane penceresinden annesini seyrederken çekilmiş yürekleri burkan görüntü Mohamad Safa tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Jihad annesi Covid-19’la mücadele ederken her gün hastane penceresinden annesini izledi ve umudunu hiç yitirmedi. Jihad’ın yaşadıklarını anlatan bir Facebook postunda ise şöyle yazıyordu;

“Al-Suwaiti koronavirüse yakalanarak Hebron’da hastaneye kaldırıldı ve oğlu Jihad her gün hastane duvarına tırmanıp pencerenin yanında oturarak yılmadan ve umutla annesinin iyileşmesini bekledi. Bir gün bile aksatmadı ve asla umudunu kaybetmedi. Ancak kader yazılmıştı. Hasta dün hayatını kaybetti. Jihad için başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüm”

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Jihad’ın erkek kardeşi Abang Jihad Rasmi ise kardeşinin inatçı biri olduğunu, hastaneye girişine izin verilmemesine rağmen annesini yalnız bırakmadığını söyleyerek “Annem lösemiydi ve birkaç hafta önce ona Covid-19 tanısı kondu” dedi.

Mohammad Safa ayrıca Jihad ve hayatını kaybeden annesi için bir ilüstrasyon yaptı.

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Mohammad Safa Twitter hesabından Jihad’ın hikayesini şu sözlerle paylaştı;

“Covid-19’a yakalanan Filistinli kadının oğlu hastane duvarına tırmanıp pencerede oturarak annesini ölene kadar yalnız bırakmadı”

Ailenin en küçük çocuğu olan Jihad’ın annesiyle yakın ilişkisi vardı. Annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiğinde öfke ve hayal kırıklığı hissetti. Erkek kardeşi Jihad’ın durumu kabullenmeye başladığını belirtti.

The Palestine Institute for Public Diplomacy adlı kurum da Jihad’ın hikayesine kayıtsız kalmayarak şu paylaşımı yaptı;

“Koronavirüs gerçeği Filistin’i vuruyor. Jihad Swaiti Filistin’in Hebron şehrinde Covid-19’la savaşan annesini yalnız bırakmamak için hastane duvarındaki pencerede oturdu. Anne, Perşembe gecesi hayatını kaybetti. Filistin’de koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı. Bugüne kadar 54 ölü ve 6.616 vaka kayıtlara geçti.”

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Jihad'ın hikayesini sosyal medyadan öğrenen birçok insan bu dokunaklı hikayeye yorum yaptı.

"Aileye ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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"Aynı anda hem yürekleri burkuyor hem de kalpleri ısıtıyor. Allah onları cennette bir araya getirsin"

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