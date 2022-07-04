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Annesi 'Para yok' dedi, eşyaların arasında bulunca kâbusu yaşattı! Uyuşturucu için dehşet saçtı

04.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Fatma Şimşek, hayatının dehşetini yaşadı. Şimşek'in uyuşturucu bağımlısı oğlu U. C. B. (26), annesinden para istedi ancak Şimşek para olmadığını söyleyerek oğlunun talebini geri çevirdi. Bunun üzerine öfkelenen U. C. B. annesine kâbusu yaşattı. Paranın yerini bulup annesine tabak fırlatan U. C. B. daha sonra kaçtı. Polis rehine ihbarı üzerine olay yerine geldi. U. C. B. gözaltına alındı. Fatma Şimşek'in kardeşi tepki gösterdi.

Annesi 'Para yok' dedi, eşyaların arasında bulunca kâbusu yaşattı! Uyuşturucu için dehşet saçtı

Avcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen U.C.B. (26) annesini döverek, parasını aldı. Yaralanan Fatma Şimşek, oğlunun uyuşturucu kullandığını ve sattığını, para istediğinde vermeyince kendisine saldırdığını anlattı. Polis, olaydan sonra kaçan U.C.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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EŞYALAR ARASINDA BİN TL BULDU, ANNESİNİ TABAKLA YARALADI

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köroğlu Sokak'ta, uyuşturucu kullandığı öğrenilen U.C.B. (26), annesi Fatma Şimşek'ten para almak istedi. Parası olmadığını söyleyen annesine sinirlenen U.C.B., evdeki eşyalar arasında bin lira para buldu. Kendisini engellemek isteyen annesine tabak fırlatarak yaralayan, U.C.B., parayı alarak kaçtı.

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REHİNE İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bir kadının evinde rehin alındığı ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Kolundan ve ayağından yaralanan anne Fatma Şimşek'e ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansa hastaneye götürüldü. Yıllar önce eşinden boşandığını, oğlunun uzun süredir uyuşturucu kullanıp, sattığını anlatan Şimşek, "Para istedi, yok deyince sinirlendi" dedi. U.C.B. hakkında uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, U.C.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

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KARDEŞİ TEPKİ GÖSTERDİ: HEMEN SERBEST BIRAKILIYORLAR

Fatma Şimşek'in kardeşi Halil Şimşek, uyuşturucu kullanan kişilerin kontrol altında tutulmamasına tepki göstererek "Polis yakalıyor, onlar hemen serbest bırakılıyor" dedi.

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(DHA)

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