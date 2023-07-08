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  4. Annesi “Unuttum” diyerek kendisini savundu! 3 yaşındaki çocuk 6 saat boyunca kilitli arabada mahsur kaldı

Annesi “Unuttum” diyerek kendisini savundu! 3 yaşındaki çocuk 6 saat boyunca kilitli arabada mahsur kaldı

08.07.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Ponteverdra kentinde 27 derecelik sıcaklıkta annesinin arabada 6 saat boyunca yalnız bıraktığı küçük çocuk hayatını kaybetti. Oğlunu arabada bırakarak işe giden kadın savunması ise, küçük çocuğu yanına almayı unuttuğunu söyledi.

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesindeki Pontevedra kenti yakınlarında yaşanan feci olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan bir anne 3 yaşındaki oğlunu işe gitmek için 6 saat boyunca arabanın içinde kilitli bir şekilde yalnız başına bıraktı. Anne arabasına geri geldiğinde ise oğlunu arka koltukta baygın bir halde buldu.

OKULA BIRAKMAYI UNUTMUŞ

3 yaşındaki oğlunun anaokulundan telefon edilmesinden sonra çocuğun okulda olmadığını fark eden baba annesine ulaşmaya çalıştı. Bunun üzerine anne aracını park ettiğinde oğlunun araba koltuğunda uyuduğunu hatırlayarak aracın yanına gitti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baygın halde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği söyledi.

Çocuk ihmali suçundan tutuklanan anne ifadesinde işe gitmeden önce çocuğunu anaokuluna bırakmayı "unuttuğunu" söyledi. Bölgede 3 günlük yas ilan edildi ve trajik haberin ardından yerel bir festival de askıya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya çocuk araba ölüm

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