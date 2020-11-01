HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Annesi ve 3 kardeşi enkazdan çıkarılmıştı! 3 yaşındaki Elif için umutlu bekleyiş sürüyor

Annesi ve 3 kardeşi enkazdan çıkarılmıştı! 3 yaşındaki Elif için umutlu bekleyiş sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 13:07 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında olan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Annesi ve 3 kardeşi enkazdan çıkarılmıştı! 3 yaşındaki Elif için umutlu bekleyiş sürüyor

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 14’ü sağ olmak üzere 24 kişiye ulaşılırken, enkazın altındaki vatandaşları kurtarmak için ekipler çalışmalarına aralıksız sürüyor. Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem 23 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Perinçek'in 3 yaşındaki kızı Elif ise hala enkaz altında bulunuyor.

ELİF İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

Minik Elif'in yakınları, apartmanın enkazı başında, ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Herkesten Elif için dua etmesini isteyen dayı Özgür Dereli, “Kardeşim ve iki yeğenimin sağlık durumları iyi. Ancak Umut’umuzu kaybettik. Elifimiz ise hala enkazın altında. Bulunduğu yerde beton bloklar olduğu için ekipler oldukça hassas bir çalışma yürütüyor. O yüzden henüz ulaşamadılar. Binanın sol tarafta rahatlıkla çalışabiliyorlar. Ancak 3'üncü ve 4’üncü katlarda insanlar zarar görmesin diye dikkatli davranıyorlar. Elif'imizden umutlu haberler bekliyoruz, ancak her geçen dakika tedirginliğimiz artıyor. AFAD ekipleri de sık sık gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Biraz daha zaman alacak çünkü beton bloklar ekipleri zorluyor. 3 yaşındaki bir çocuk ne kadar dayanır bilmiyorum ama biz dayanmak zorundayız. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor” dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
İzmir'deki depremde acı tesadüf!İzmir'deki depremde acı tesadüf!
Resmen açıklandı: Kilolu öğrencilere düşük not verilecek! Resmen açıklandı: Kilolu öğrencilere düşük not verilecek!
En Çok Okunan Haberler
62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber
62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor
Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Diğer Haberler
İzmir'deki depremim en acı fotoğrafı! Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Aydınlı anne ve kızı İzmir'deki depremde hayatını kaybetti
Aydınlı anne ve kızı depremde hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'e koronavirüs uyarısı
Bakan Koca'dan İzmir'e koronavirüs uyarısı
İzmir'deki depremde acı tesadüf! Depremde kaybettiği torununun adını verdiği bina İzmir'de yıkıldı
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
Fiyatı dudak uçuklatıyor! Çelik kasada muhafaza ediliyor
Fiyatı dudak uçuklatıyor! Çelik kasada muhafaza ediliyor
İzmir'de kurtarma ekiplerinden takdir toplayan hareket
İzmir'de kurtarma ekiplerinden takdir toplayan hareket
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.