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Annesi ve kız kardeşini uykularında katletti, savunması şaşkına çevirdi! 'Ben deli değilim ki...'

08.03.2024 10:59
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Kartal'da güvenlik görevlisi Ahmet Özcan, annesi Azime Özcan (66) ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı (43) uykularında bıçaklayarak öldürdü. Sanık Ahmet Özcan duruşmada yaptığı savunmada, "Annem yatak odasında domuz yağı ve muskalar bulurdu. Hep doktor ve hocalara giderdik. Sağdan, soldan yukardan sesler geliyordu. Ben deli değilimki. Çok kötüyüm kimsem kalmadı" dedi. Özcan, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. İşte detaylar...

Annesi ve kız kardeşini uykularında katletti, savunması şaşkına çevirdi! 'Ben deli değilim ki...'

Atalar Mahallesi'nde 23 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi Ahmet Özcan, annesi Azime Özcan ve kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Özcan cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanığın annesi ve kardeşini uyudukları esnada öldürdüğünü belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

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'BEN DELİ DEĞİLİM Kİ'

Sanık Ahmet Özcan mütalaaya ilişkin yaptığı savunmasında, "Biz çok iyi bir aileydik. Biz her işimizi beraber yapardık. Birbirimize zararımız olmazdı. Ben bunu neden yapayım. Yıllardır ailemin üzerinde tesir var efendim. Annem yatak odasında domuz yağı ve muskalar bulurdu. Hep doktor ve hocalara giderdik. Sağdan, soldan yukardan sesler geliyordu. Ben deli değilim ki. Çok kötüyüm kimsem kalmadı. Artık başımda bir sürü konuşmalar var. Ara sıra konuşmalar devam ediyor. İlaç kullanıyorum. Cezaevinde ablamın ilaçlarını kullanıyorum" dedi.

Son sözünün sorulması üzerine Sanık Ahmet Özcan, "Beni aileme kavuşturun" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özcan’ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Ahmet Özcan'ın annesini ve ablasını öldürdüğü gerekçesiyle 'Tasarlayarak yakın akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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