Annesini arayıp 'kaçırıldım' dedi, babası herkesten yardım istedi! Vali gerçeği açıklayınca herkes şoke oldu

Aydın’ın Didim ilçesinde kaçırıldığını iddia eden ve ailesine depoda tutulduğunu söyleyen 17 yaşındaki genç kız polis tarafından sokakta bulunurken, kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı. Aydın Valisi Yakup Canbolat kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayın senaryodan ibaret olduğunu söyledi.

EKİPLER HAREKETE GEÇMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı kuaför dükkanının önünden kaçırıldığını iddia eden G.N.S. (17) isimli genç kız ailesine haber vererek bir depoda tutulduğunu söyledi. Ailenin ihbarı üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. G.N.S.'nin yakınları ise sosyal medyadan paylaşım yaparak genç kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu.

BABASI 'ZORLA KAÇIRILDI' DEMİŞTİ

Baba S.S., "Kızım G., dün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda G.N.S. sokakta gezerken bulunurken, genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı.

VALİ DUYURDU: SENARYODAN İBARET

Aydın Valisi Yakup Canbolat kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunulan G.N.S. isimli kişi polisimiz tarafından saat 02.00'de bulunarak ailesine teslim edildi. İddiaların ise G.N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.





