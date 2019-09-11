Annesini bıçakla öldüren sanık tahliye edildi

Konya'da annesini 40 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, daha önceden konulan şizofreni tanısına istinaden tahliye edildi, hastanede tedavi edilmesine karar verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Tokgöz (55), maktul Ayşe Tokgöz'ün (78) yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Tokgöz, son savunmasında, "Beni serbest bırakın." dedi.
Duruşmaya katılan sanığın kardeşleri ise Tokgöz'ün hastanede tedavi altına alınması gerektiğini, gözetim altında tutulmasını istediklerini söyledi.
Taraf avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti, daha önce Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde şizofreni tanısı konulan, ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Tokgöz'ün tahliye edilerek, hastanede tedavisinin devamına karar verdi.
- Olay
Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta 26 Kasım 2018'de Ayşe Tokgöz 40 bıçak darbesiyle öldürülmüş, olayı komşularına haber veren, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen oğlu Ömer Tokgöz, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Ömer Tokgöz, savcılık talimatıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevk edilmişti.
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