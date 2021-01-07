Utah polisinin iddialarına göre genç bir adam yemek masasında annesini öldürdükten sonra kız kardeşiyle birlikte cesedin etrafında dans etti.

23 yaşındaki Mike Lopez, 23 Aralık akşamı Victoria Ramirez’in ölümünden sorumlu tutuluyor.





"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ BİLİYORUM"

Polis belgelerinde “Dördümüz yemek masasına oturduğumuzda Mike silahını doğrulttu. Mike, 14 yaşındaki kız kardeşine doğru döndü ve birbirlerine kafa salladılar” iddiaları yer aldı.

Polis, 17 yaşındaki kız kardeşin dışarı çıktığını, en küçük kız kardeşin ise kendisini banyoya kapattığını söyledi.

Annesinin Mike’a “Beni öldüreceğini biliyorum ve seni seviyorum” dediği öğrenildi. Mike Lopez bu sözlerin ardından silahıyla annesini başından vurdu.

Polisin iddialarına göre 14 yaşındaki kız kardeş banyodan çıkıp annesinin saçlarını okşadıktan sonra cesedin etrafında abisi ile dans etti.

17 yaşındaki diğer kız kardeş ise, en büyük kardeşlerine telefon ettikten sonra pencereden kaçtı. Polis olay yerine geldiğinde Lopez’i banyoda buldu. 17 yaşındaki kız kardeş polise verdiği ifadede küçük kız kardeşinin cinayetten haberdar olduğuna inandığını ve Lopez’in kız kardeşine marihuana verdiğini iddia etti.

14 yaşındaki kız kardeşin ise sorgu sırasında polisle iş birliği yapmadığı ancak herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığı söylendi.

Kefaletle serbest bırakılırsa Meksika’ya babasının yanına kaçacağı şüphesiyle gözaltında tutulan Lopez cinayet, aile içi şiddet, ateşli silah kullanımı gibi suçlarla karşı karşıya.

