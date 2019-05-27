Annesini öldüren sanık, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası hakim karşısında

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Harun Gül'e (41), annesi Gülfidan Gül'ü (72) 10 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen ömür boyu hapis cezası, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporunun yetersiz bulunması gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararı üzerine hakim karşısına çıkan Gül'ün yeniden Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi.

Olay, 4 Ekim 2017'de, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen, işsiz Harun Gül, annesi Gülfidan Gül'ü evde çıkan tartışmada 10 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Polisi arayıp, annesini öldürdüğünü söyleyen Gül, eve gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun Gül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Harun Gül, 18 Temmuz 2018'de görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Gül, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporu doğrultusunda ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Gül'e verilen ceza, Yargıtay tarafından Adli Tıp Kurumu raporunun yetersiz bulunduğu gerekçesiyle bozuldu.

'ANNEMİ PEK SEVMEZDİM'

Sanık Harun Gül, bozma kararı üzerine Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Gül, savunmasında, "Annemi öldürdüm. Babam daha önce vefat etmişti. Babamı çok severdim; ama annemi pek sevmezdim. Sürekli her yaptığım işe karışırdı. İlaç tedavisi alıyorum. Rapor için İstanbul'a gidip, gitmediğini hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Harun Gül'ün, akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda üst kurula sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI



