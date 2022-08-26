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Annesinin acısına dayanamadı! Mezarı başında kendini astı

26.08.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de geçen sene annesini kaybeden bir kişi yaşadığı acıya dayanamayarak annesinin mezarı başında kendini iple astı. Çevredeki vatandaşların fark ettiği olaya sağlık ekipleri müdahale etse de kendini asan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Annesinin acısına dayanamadı! Mezarı başında kendini astı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde geçtiğimiz yıl annesini kaybeden şahıs, annesinin mezarı başında kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

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ANNESİNİN MEZARI BAŞINDA İNTİHAR ETTİ

Olay; ilçeye bağlı Cuma Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz yıl ilçede bulunan Darıözü Göletinde hayatını kaybeden annesinin acısına dayanamayan K.B. annesinin mezarı başında kendini ağaca asarak intihar etti. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri K.B.’nin hayatını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından K.B.’nin cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kırşehir
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