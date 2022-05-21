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Annesinin başka bir adamla ilişkini öğrenince dehşet saçtı! 15 yaşındaki çocuk her şeyi anlattı

21.05.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, annesini öldüren ve 3 komşusunu da yaralayan 15 yaşındaki İ.A. tutuklandı. İfadesinde olayın detaylarını anlatan İ.A., annesinin başka bir adamla ilişkisini öğrendiğini ve aldığı cevap karşısında sinirlendiğini, sonrada cinayeti işlediğini söyledi.

Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak’ta yaşanan olayda 35 yaşındaki annesi Serap Bor'u öldüren ve 3 komşusunu yaralayan 15 yaşındaki İ.A., ekiplerce cinayetin işlendiği evin yakınlarında babasıyla birlikte yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.A. ile azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayeti işleyen İ.A.’nın savcılıktaki ilk ifadelerinde annesinin başka bir erkekle ilişkisi olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

“ANNEM 'BENİM İLİŞKİM SİZİ İLGİLENDİRMEZ' DEDİĞİ İÇİN SİNİRLENDİM”

Yaşananları anlatan 15 yaşındaki İ.A., annesinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu öğrendiği için eve konuşmaya geldiğini söyledi. Annesinin kendisine verdiği cevap karşısında sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söyleyen İ.A., “Ramazanda Eskişehir’e gelmiştim. Ev bakıyorduk. Birisi annemle birlikteyken fotoğrafımızı çekmiş. Daha sonra fotoğrafı çeken kişiyle annemin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Sinirlenmiştim. Daha sonra 19 Mayıs’ta otobüsle Eskişehir’e gelerek eve gittim. Anneannem börek yapıyordu, annem evde yoktu. 'Birazdan gelir' dedi, ben de bekledim. O ara anneannem yemek hazırladı, ben de yedim. Daha sonra annem geldi. Konuşurken ilişkisinin olup olmadığını sordum. Annem bana 'Benim ilişkim sizi ilgilendirmez' dediği için iyice sinirlendim” dedi.

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“YANIMDA DAHA ÖNCEDEN ALDIĞIM 4 TANE FİŞEK VARDI”

Annesinin cevabıyla sinirlenen ve cinayeti, dayısının evdeki pompalı tüfeğiyle işlediğini söyleyen İ.A., pişman olduğunu ifade etti.. Olayda, daha önceden aldığı ve yanında taşıdığı pompalı tüfek fişeklerini kullandığını söyleyen İ.A.’nın, “Dayımın evde tüfeği vardı. Tüfeğin içinde 2 tane, benim yanımda da 4 tane fişek vardı. Fişekleri daha önceden almıştım, yanımda duruyordu. Koridordayken o tüfekle anneme yakın mesafeden 1 el ateş ettim. Daha sonra evden çıktım. Anneannemin yanındaki kadınları görmemiştim. Anneannem olduğunu düşünerek o tarafa doğru 4 el ateş ettim. Evden çıkınca da tüfeği karşıdaki araziye attım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

“ANNEMİN DURUMUNU MERAK EDİP EVİN ORAYA GERİ GELDİM”

Olay yerinden kaçtıktan birkaç saat sonra cinayeti işlediği evin yakınında polislere yakalanan İ.A., annesinin durumunu merak ettiği için geri geldiğini ifadesinde belirtti. Ayrıca babasının da olay hakkında bilgisi olmadığını iddia eden 15 yaşındaki İ.A., şu ifadeleri kullandı:

“Daha sonra otobüs durağına gittim. Yaklaşık 2 saat orada bekledim. Annemin durumunu merak edip evin oraya geri geldim. Evin orada da polisler beni yakaladı. Anneannemin olduğu yerde kadınların olduğunu sonradan öğrendim. Pişmanım. Babamın bu olay hakkında hiçbir bilgisi yok. Ben kendim yaptım.”

Öte yandan, babanın ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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