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Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kadın aldıkları evin yapımı durunca inşaatın 6’ncı katına çıkarak intihara kalkıştı. Kadın polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirilirken, ufak kızı ise o anları göz yaşları içerisinde izledi.

Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi

Olay, Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre Tuğba A., temelden aldıkları evin yapımının durduğunu öğrenince binanın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri kadının atlamak istediği noktaya şişme branda açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

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Olay yerinde bulunan kadının küçük kızı ise aşağıda göz yaşları içerisinde annesinin inmesini bekledi. İtfaiye ekipleri de kız çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı. Polisin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği kadın, aşağı indirildi. Ambulansta sağlık durumu kontrol edilen kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA

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