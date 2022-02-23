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Annesinin yaptığı hata, bebeği bu hale getirdi! Yüzü mahvoldu

23.02.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leah Green adlı anne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bebekleri öperken neden dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Green, 21 aylık kızının bir yetişkin tarafından öpüldükten sonra yüzünün mahvolduğunu anlattı. Sosyal medyadan kızının fotoğraflarını paylaşan annenin anlattıkları kan dondurdu.

Annesinin yaptığı hata, bebeği bu hale getirdi! Yüzü mahvoldu

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, bir kez daha bebekleri öperken dikkatli olmamız gerektiğini çarpıcı bir şekilde hatırlattı. Bebeklerin ve çocukların hassas tenleri, yetişkinlerin bir öpücüğünden gelen mikropla mahvolabilir.

Leah Green adlı anne, bir yetişkin tarafından öpüldükten sonra virüs kapan kızının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak uyarıda bulundu. Korkunç bir virüsle savaştıklarını söyleyen anne, kızının henüz 21 aylık olduğunu söyledi.

HER ŞEY BİRKAÇ SAAT İÇİNDE OLDU

Yürümeye yeni başlayan bebeğin dudağında önce iki küçük nokta oluştu ve ardından 39 dereceye kadar yükselen ateşle baş etmek zorunda kaldı. Birkaç saat içerisinde bu lekeler yüzünde yayılırken ağzında da beyaz noktalar oluşmaya başladı.

Genç anne, sosyal medya hesaplarından kızının bu acı verici fotoğraflarını paylaştı ve diğerlerine uyarıda bulunarak çocuğunun gözyaşları içinde olan görüntüsünü yayınladı. En ufak bir dokunuşta çocuğunun yüzündeki lekelerin kanamaya başladığını anlattı.

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Ağız çevresindeki ve yüzündeki bu kabartılar ve yaralar nedeniyle kilo kaybı ve susuzlukla sonuçlanan önemli bir süreç ortaya çıktı. Çocuğunun tamamen perişan hale geldiğini anlatan anne, çocuğunun sürekli çığlık atarak kendisine bağlı halde 4 gün geçirdiğini söyledi.

"ÇOCUKLARINIZIN GÜVENİ BAŞKALARININ DUYGULARINDAN DAHA ÖNEMLİ"

Green, kızına dudakları çevresinde ortaya çıkan ve virüs nedeniyle büyük sorunlara neden olan bu yaralar için doktorun verdiği kremi kullanmaya başladı. Kremin yararı olsa da günler boyunca çocuğunun sırf bir öpücük nedeniyle acı için görmenin korkunç olduğunu anlatan genç anne, yaşadığı sürecin çok uzun bir üç hafta olduğunu, bu nedenle insanların çocuklarını öperken dikkatli olması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu.

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Leah Green, "Lüften bebeklerinizi öpmeyin veya kimsenin de öpmesine izin vermeyin. Kim oldukları veya onların kalbini kırmak hiç önemli değil. Bebeklerinizin güvende olması, başkalarının duygularının incinmesinden çok daha önemli" diyerek yaşadığı sürecin ne kadar zorlu olduğunu anlattı.

Leah'nın bu gönderisi, yüzlerce insanın benzer deneyimleri paylaşması ise yaklaşık 20.000 kadar beğeni aldı. Başka insanlar da benzer sorunlar yaşadıklarını, bebeklerinin öpülmesi nedeniyle ortaya çıkan bu virüsün çocuklarının hastaneye kaldırılmasına neden olduğunu anlattı.

"SEBEBİ; BASİT BİR ÖPÜCÜKLE YAYILAN HSV-1 VİRÜSÜ"

HSV-1 olarak da bilinen bu uçuk virüsü, çok basit gibi görünse de çocuklar için oldukça şiddetli semptomlara neden olabiliyor. Yüksek ateş, ciltteki kızartılar ve kabarmalar, acı verici ve kanayan ufak yaralar çocuklar için dünyayı kabusa çevirebiliyor. Basit bir öpücük yoluyla geçen bu virüs, bebekler için oldukça tehlikeli hale gelebiliyor. Bu nedenle çocukları öperken çok daha dikkatli olmalı veya öpmekten sakınabiliriz.


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