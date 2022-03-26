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Anonymous nedir? Anonymous ne demek? Anonymous kimdir?

26.03.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anonymous yeniden gündeme geldi. Anonymous'un ne olduğu veya kimlerden oluştuğu merak ediliyor. Anonymous geniş isimsiz bir kolektif olarak her türlü insan kavramını temsil eder. Gündemden düşmeyen Anonymous, vatandaşlar tarafından araştırılıp sorgulanmaya başlandı. İşte Anonymous nedir şeklinde sorulan soruların detayları cevapları!

Anonymous nedir? Anonymous ne demek? Anonymous kimdir?

Anonymous, dünyaca ünlü bir hacker grubudur. Anonymous, zaman zaman yaptığı eylemler ile gündeme gelmektedir. Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist grubu olarak bilinmektedir. Anonymous eylemleri sayesindepek çok gizli bilgiye erişmiştir. Anonymous adlı bu grup hakkındaki detaylar, merak edilip araştırılmaktadır.

ANONYMOUS NEDİR?

İlk olarak bir imageboard(imgelerle bir şeyleri anlatan websiteleri) olan 4chan‘da 2008 yılında ortaya çıktı. Bu yıllarda “4chan” tüm kullanıcılarına anonim olma seçeneği sunarak içinde elliden fazla alt kategorilerle insanlara, herhangi bir isim, link ya da adres olmadan paylaşım yapma olanağı sunmaktaydı.

4chan, düşünce özgürlüğünü ilk kurulduğunda desteklese sonradan hükümet baskısıyla bu politikasından vazgeçmiştir. Anonymous hacker grubunu diğer hacker gruplarından ayıran şey bu grubun daha çok devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek çeşitli siyasi olayları protesto etmiş olmasıdır. Anonymous Hacker Grubu'nun farklı bir tarafı daha vardır ki o da tüm faaliyetlerini gizli yürütmesi ve içinde hiyerarşik bir yapısının olmayışıdır. 2008 yıllarında 'hacktivist' faaliyetlerini sürdüren grup, “Biz Anonymous'uz. Orduyuz. Affetmeyiz. Unutmayız. Bizi bekleyin” sloganıyla kendilerini dünyaya duyurdu.

ANONYMOUS RUSYA DEVLET KURUMLARINA SALDIRDI

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak saatler yaşanırken hacker grubu Anonymous, Rusya Savunma Bakanlığı'nı hacklediğini açıkladı. Bakanlığın resmi sitesine erişim de sağlanamadı.Savunma bakanlığının veri tabanının çökertildiğini açıklayan grup, özel bilgileri indirmek isteyenler için de bir web sayfası linkini paylaştı.

Sadece savunma bakanlığı değil, Kremlin de dahil olmak üzere hükümetin resmi internet sayfalarına erişim sağlanamadı.

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Amerika
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