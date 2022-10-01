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Antalya 45 dereceyi gördü! Yerlisi de yabancısı da sahillere akın etti: Daha kış gelmemiş

01.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 45 dereceyi gören sıcaklıklar nedeniyle sahiller tıklım tıklım doldu. Kentte nem oranı yüzde 2 ila 15 arasında değişkenlik gösterirken vatandaşlar sıcak hava karşısında şaşırdı. Antalyalı Ali Gülmez, “Ofisteyken bu sıcaklığı hissetmiyordum. Dışarı çıkınca şu an hissediyorum. Kış geldi diyorduk ama gelmemiş daha” dedi.

Antalya 45 dereceyi gördü! Yerlisi de yabancısı da sahillere akın etti: Daha kış gelmemiş

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün geçtiğimiz hafta Antalya için hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceğini bildirmesinin ardından, turizm kentinde termometreler 45 dereceyi gösterdi. Ekim ayının başında oluşan bu artış vatandaşları hem şaşırttı hem bunalttı.

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Öğlen saatlerine doğru 40 dereceyi gösteren termometreler, saat 14.30’a kadar belirli zaman dilimlerinde artış göstererek 45 dereceye yükseldi. Sıcaktan bunalanlar denize girdi, bazıları da ağaç gölgelerine sığınırken, cadde ve sokaklarda boşluklar gözlendi. Kentte nem oranıysa yüzde 2 ila 15 arasında değişkenlik gösterdi.

“KIŞ GELDİ DİYORDUK AMA GELMEMİŞ”

Sıcaklık karşısında oldukça şaşırdığını belirten Ali Gülmez, “Ofisteyken bu sıcaklığı hissetmiyordum. Dışarı çıkınca şu an hissediyorum. Kış geldi diyorduk ama gelmemiş daha” dedi.

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BODRUM 35 DERECEYİ GÖRDÜ

Hava sıcaklığının 35 dereceye çıktığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde de sahiller Temmuz ayını aratmadı. İlçede hava sıcaklığı gölgede 35 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

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Bursa’dan ilçeye tatile gelen Feridun Şentürk, yılın son sıcaklarının tadını çıkardığını ifade ederek, “Hava çok güzel. 2 günlüğüne buradaydım. Daha önce Kaş’taydım. Bunlar son sıcaklar. Sezonu kapatıyoruz. Bodrum her zamanki gibi güzel. Deniz, göründüğü gibi süper. Gelmek isteyen herkesi burayı tavsiye ederim” dedi.
Bodrum’da hava sıcaklığı bugünden itibaren kademeli olarak azalacak.

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(İHA)

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