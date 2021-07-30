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  4. Antalya Akseki'deki vatandaşlarda korku hakim: 200 metre kaldı

Antalya Akseki'deki vatandaşlarda korku hakim: 200 metre kaldı

30.07.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Akseki'de yangın devam ederken söndürme çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar yangının yerleşim yerine ulaşmasına 200 metre kaldığını belirterek korku ve endişe içinde olduklarını söyledi.

Antalya Akseki'deki vatandaşlarda korku hakim: 200 metre kaldı

Antalya Akseki'ye bağlı Kepezbeleni bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınının ardından dün de bölgeye 6 kilometre uzaklıktaki Hocaköy Mahallesi'nde yeni yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, yerleşim yerlerine doğru yaklaştı. Hocaköy bölgesine kadar ilerleyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazözle orman ekibi sevk edildi. Yangının farklı noktalarda devam ettiği ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Mahalleliden Yusuf Çelik, "Hakikaten korku içindeyiz. Yangın köyümüze 200- 250 metre mesafede. Çok da yatıyor. Basit bir ateş de değil. Korkuyoruz, endişeliyiz" dedi.

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GAZİPAŞA YANGINI TEK NOKTADA SÜRÜYOR

Gazipaşa'da dün akşam 4 farklı noktada başlayan yangın ise havadan ve karadan müdahaleyle 3 noktada kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tek noktada devam eden yangın, kısmen de olsa kontrol altına alınabildi. Bölgede ekiplerin, yangının söndürülmesi için çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğü öğrenildi. Yangının, yerleşim yerlerine yönelik oluşturduğu riskin ortadan kalktığı belirtildi.

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GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANI: KÖYÜN TAHLİYESİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde de dün başlayan yangının yer yer devam ettiği kaydedildi. Sarp bölgedeki yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı noktalarda oturanların tahliyesine yönelik hazırlıklar yapıldı. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangınla ilgili, "İlçe kaymakamımızla beraber mahallemizin yukarı yerleşkesine gittik. Yangın, yerleşkenin 1 kilometre yakınına kadar yaklaşmış. Jandarma köyde teyakkuz hâlinde. İnşallah mecbur kalınmaz. Mecbur kalınırsa köyün tahliyesi için hazırlıklar tamamlandı. Ekipler, Balkaya yakınlarında yani yangının yukarı kısmında çalışmalara hız verdi. Değerli dostlar, dua edin. Bu dağ daha önce 5 canımızı şehit etti. Yeni canlar yanmasın" paylaşımında bulundu.

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