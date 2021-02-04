Antalya'da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı

"İki tür var, bunlar IUCN listesinde hassas kategoride bulunuyor. Sapan köpekbalıkları Akdeniz'de 300- 500 metre derinliklerde yer alıyor. İlginç bir türdür. Kuyruğu çok uzun ve kuyruğu ile avlanıyor. Balık sürüsünü gördüğü zaman kuyruğunu kamçı şeklinde kullanarak balıkları sersemletiyor ve sonrasında onlarla besleniyor. Sapan köpekbalıkları ayrıca çok fazla yavru veren türler arasında bulunmuyor. Büyük balık türlerinden olduğu içinde her türlü avlanmada yakalanabiliyor. Balıkçılar tarafından çok fazla yakalandığı için de nesli hızla azalan türler arasında yer alıyor. Bu balıklar zararsız ve yakalandıkları anda canlı bir şekilde tekrar denize bırakılmalı." (DHA)

