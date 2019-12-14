HABER

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:00 | Son Güncelleme

Antalya’da özel bir okulun 4’üncü katında pencereden aşağı düşen A.Ç. (13) isimli kız öğrenci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Hatıplar Mahallesinde bulunan özel bir okulda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi A.Ç., okulun 4’üncü katındaki sınıfın yarısına kadar korkuluk bulunan penceresinden aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından 13 yaşındaki kız öğrenciyi önce bir özel hastaneye ardından da Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastaneye geldiğinde bilinci kapalı olan kız, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. A.Ç. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu, böyle bir olayı kimsenin yaşamasını istemediklerini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin 16 Aralık Pazartesi günü okula giderek olayla ilgili inceleme yapacağını açıkladı.

(İHA)

PARTNERO şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?O şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?
Çanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladıÇanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladı
Kırşehir’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölüKırşehir’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Okul

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Bakırköy'deki 'gürültü' kavgasında karar verildi!

'Gürültü' kavgasında karar verildi!

Necip Hablemitoğlu'nun suikasttan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı

Suikast sonucunda hayatını kaybetmişti! 17 yıl sonra son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Kayak merkezindeki otelde yangın paniği!

Kayak merkezindeki otelde yangın paniği!

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serkan Asker istifa etti

Halk TV'de üst düzey ayrılık! Sürpriz istifa

Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.