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  4. Antalya'da akılalmaz kaza! Aracın motoru yerinden çıkıp kaldırıma fırladı: 3 yaralı!

Antalya'da akılalmaz kaza! Aracın motoru yerinden çıkıp kaldırıma fırladı: 3 yaralı!

27.07.2024 13:45
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Antalya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinin motoru yerinden çıkarak kaldırıma fırladı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da akılalmaz kaza! Aracın motoru yerinden çıkıp kaldırıma fırladı: 3 yaralı!

Kaza, dün saat 17.35 sıralarında Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan H.K.’nin kullandığı otomobil, Uğur Mumcu 3. Sokak’tan Uğur Mumcu Caddesi’ne çıkan U.D. idaresindeki otomobile çarpıp, kaldırımda bulunan ağacı devirdi.

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ARACIN MOTORU YERİNDEN ÇIKIP KALDIRIMA FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle U.D. idaresindeki aracın motoru yerinden çıkarak, kaldırıma fırladı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri H.K. ve U.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan T.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla ilerleyen H.K.’nin kullandığı otomobilin, U.D.’nin kullandığı araca çarptığı an yer aldı.

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Çarpışmanın etkisiyle U.D.’nin kullandığı otomobilin kendi çevresinde döndüğü ve aracın motorunun fırladığı, diğer aracın ise kontrolden çıkıp kaldırımdaki ağacı devirdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (İHA)

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AW255631_09Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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