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  4. Antalya'da akılalmaz olay! 93 yaşında tüfekle ateş açıp, polise Kore Savaşı'nı anlattı

Antalya'da akılalmaz olay! 93 yaşında tüfekle ateş açıp, polise Kore Savaşı'nı anlattı

11.02.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda 93 yaşındaki Ömer Ali Keskin çevreye ateş açtı. Sera demirini sattığı baba oğul ile anlaşmazlık yaşadığı için çapa ile saldırıp tüfekle ateş açan Keskin polise verdiği ifadede katıldığını öne sürdüğü ‘Kore Savaşı’nı anlattı.

Antalya'da akılalmaz olay! 93 yaşında tüfekle ateş açıp, polise Kore Savaşı'nı anlattı

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi PTT Sokak'ta meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ömer Ali Keskin, kullanmadığı serasının demirlerini Erol Aktaş ve oğlu Ömer Aktaş'a sattı. Bugün demirleri almak için oğlu ile birlikte gelen Erol Aktaş, parasını alamadığını iddia eden Ömer Ali Keskin ile tartıştı.

ÇAPAYLA SALDIRIP, TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Keskin, baba ile oğluna çapayla saldırdı, ardından da av tüfeğini doğrulttu. Tüfeği gören baba ve oğlu, kaçtı. Sinirlerine hakim olamayan Ömer Ali Keskin, av tüfeği ile çevreye ateş etti. Saçmalar, bir kamyonetin lastiğine isabet etti.

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KORE SAVAŞI'NI ANLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, olay yerinden ayrılmayan Ömer Ali Keskin'in ifadesine başvurdu. Polisin olayı sorduğu Ömer Ali Keskin, katıldığını iddia ettiği Kore Savaşı'nı anlattı. Ömer Ali Keskin, polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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