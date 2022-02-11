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Burdur'da hareketli anlar! Eşi kapıyı açmadı, intihara kalkıştı

11.02.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da Onur B. (30) ayrı yaşadığı eşi kendisine kapıyı açmayınca pompalı tüfeği boğazına dayayıp, intihara kalkıştı. Onur B., polis ekiplerince 1 saatte ikna edilerek, eyleminden vazgeçirildi. İşte olayın detayları!

Burdur'da hareketli anlar! Eşi kapıyı açmadı, intihara kalkıştı

Kent merkezinde oturan Onur B.'nin eşi Serap B., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılıp, 2 çocuğuyla annesinin Emekevler Mahallesi'ndeki evine döndü. Bu sabah eşinin annesine ait eve pompalı tüfekle gelen Onur B., Serap B.'nin kapıyı açmaması üzerine boğazına silahı dayayarak intihar edeceğini söyledi.

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İhbarla olay yerine gelen polis, Onur B.'yi 1 saat süren konuşmayla ikna edip, eyleminden vazgeçirdi.

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Tüfeği polise veren Onur B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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İntihar Burdur
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