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  4. Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Okula giden kız çocuğuna böyle saldırdı…

Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Okula giden kız çocuğuna böyle saldırdı…

27.03.2024 14:15
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Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna, kimliği belirsiz bir kişi koşarak vurdu. Marketin içerisine düşen çocuğa çalışanlar yardım ederken, saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı, kameraya yansıdı. Olaya şahit olan mahalleli Özlem Karayalçın, açıklama yaptı.

Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Okula giden kız çocuğuna böyle saldırdı…

Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna, kimliği belirsiz kişi koşarak vurdu. Marketin içerisine düşen çocuğa çalışanlar yardım ederken, saldırgan ise uzaklaştı. Saldırı, kameraya yansıdı.

Olay, 23 Mart’ta Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde pazar arabası bulunan kimliği belirsiz bir erkek, sokağın diğer ucundaki sırt çantalı kız çocuğuna doğru koştu. Kendisine doğru gelen kişiyi gören çocuk panikledi ve yakındaki zincir marketin şubesine sığınmak istedi.

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Koşarak gelen adam, çocuğun sırtına vurup düşürdü. Market çalışanlarının yardım ettiği çocuk büyük korku yaşarken, saldırgan ise uzaklaştı. Bu sırada olayı görenler ve bir kadın market çalışanı, saldırgana tepki gösterdi. Çocuk ise dersi olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olaya şahit olan mahalleli Özlem Karayalçın, “Sabah saatlerinde balkonda oturuyordum. Kız çocuğu yürürken bir adam koşarak geldi ve sırtına vurup düşürdü.

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Çalışanlardan biri adama ‘Ne yapıyorsunuz’ diye sorduğunda, ‘Benim önümden kimse geçemez’ deyip elindeki pazar arabasıyla kadına da saldırmaya çalıştı. Biz inene kadar adam elini, kolunu sallayarak gitti. Tedirgin oluyoruz, çocuklarımız var etrafta okullar var. O günden sonra da görmedim" dedi. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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antalya market kız çocuk saldırı
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