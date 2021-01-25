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  4. Antalya'da araç tavanına çıkan gençlerin tehlikeli eğlencesi kamerada

Antalya'da araç tavanına çıkan gençlerin tehlikeli eğlencesi kamerada

25.01.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Antalya'da yüksek sesle müzik açtıkları seyir halindeki aracın tavanına çıkıp, kapı eşiğine basarak ilerleyen üç gencin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde 3 gencin seyir halindeki araçta sergiledikleri tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı.

"MEŞHUR OLDUNUZ EL SALLAYIN"

Görüntülerde gençlerden birinin tavanına çıktığı, diğerinin de tavana oturduğu, şoförün ise kapının eşiğine bastığı ve bu şekilde yüksek sesli müzik eşliğinde ilerlemeleri yer aldı. Yavaş bir hızda giden araçta sürücünün direksiyonu tutmaya çalıştığı anları görüntüleyen arkadaşının gülerek, "Gençler hızlı ya. Meşhur oldunuz el sallayın" sözleri dikkat çekti. Bu şekilde bir süre ilerleyen gençlerin daha sonra durdurdukları araca normal şekilde bindikleri görüldü.

(DHA)

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