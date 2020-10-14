Antalya'da Başpehlivan Hakkı Aygün'ün yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme

Olay, 24 Mart 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Yavuz T. 2 arkadaşını da yanına alarak, aralarında sorun bulunan Başpehlivan Hakkı Aygün (25) ve yağlı güreş pehlivanı Mehmet Ali Avcı (23) ile konuşmak için kafeye gitti. Kafe önünde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T. üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'ya ateş etti. Yavuz T. ve yanındakiler kaçarken, Aygün'e 3, Avcı'ya ise 4 kurşun isabet etti. Yaralanan Aygün ve Avcı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Aygün ve Avcı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zanlı Yavuz T., olaydan kısa süre sonra kullandığı silahla yakalanarak tutuklandı. Yavuz T’nin olay günü yanında bulunan arkadaşları Mehmet Can Ö. ve Berkan Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle, dava görülmeye başlandı. Yavuz T., dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.