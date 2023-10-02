Antalya'da dehşet dolu anlar! Taksicinin kafasına silah dayadı, taksici silahı almak için hamle yapınca... "Aklıma iki kız çocuğum geldi"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan korkunç olayda, taksici ile yolcu arasında nereye gideceksin tartışması çıktı. Taksici, yolcuya nereye gideceklerini sordu. Yolcu taksiciye devam etmesini söyledi fakat taksicinin bir sorunu olup olmadığını sorması üzerine yolcu deliye döndü.

Bunun üzerine şahıs belinden silahını çıkararak mermiyi namluya verdi. İkili arasında tartışma yaşandı. Ahmet Er, iki çocuk sahibi olduğunu söyleyerek, şahsa kendisinden ne istediğini sordu. Şahıs ise bağırarak Er’in kafasına silahın kabzası ile vurdu. Ahmet Er, aracıyla manevra yaparak şahsın elinde bulunan silahı almak için üzerine atladı. Yaşanan boğuşma sırasında tabaca ateş alarak, çıkan kurşun aracın tavanını deldi. Bir süre sonra şahıs araçtan inerek kaçtı. Ahmet Er, durumu arkadaşlarına ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Yunus polisleri şahsı bir sokak ileride yakaladı. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dehşet verici anlar ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BENİ NEDEN ÖLDÜRECEKSİN"

Antalya’da 13 yıldır taksici olarak görev yaptığını belirten Ahmet Er (40), “Dün akşam gece yarısı bir arkadaş arabamıza bindi, ilk önce sağa sola devam et dedi. Önce Eğitim Araştırma Hastanesinin oraya, sonra da Çallı Kavşağı’na kadar gittik. Ben nereye gideceğimizi sordum. Ben bir yandan da şahsın ne yaptığına bakıyordum. Sürekli telefona bakarak mesaj yazıyordu. Bir süre sonra bana ‘Sür lan diyorum sana’ diyerek konuştu. Çallı Kavşağı’na geldiğimizde ise ‘Senin derdin para mı?’ diyerek bana 95 TL para verdi. Ben 95 TL aldım, ’Burada mı inmek istiyorsun’ dedim. Parayı verdikten sonra olay beni kaçırmaya, gasp etmeye girer. Bana ’Kendini öldürtmek mi istiyorsun’ dedi. Ben de iki çocuk babası olduğumu söyleyerek, ’Beni neden öldüreceksin?’ dedim. Bunu der demez silahını belinden çıkardı, mermiyi namluya sürdü ve bana doğrulttu” dedi.

"ÜSTÜNE ATLAMAMLA TABANCADAN ÇIKAN KURŞUN ALNIMIN YANINDAN GİDEREK TAVANI DELDİ"

Şahsa silahını beline koyarak istediği yere kadar götürme teklifinde bulunduğunu belirten Er, “Bana hakaret ederek, küfürler etti. Kafama tabancanın kabzası ile defalarca vurdu. Ben de 400 metre gittikten sonra şahıstan kurtarılamayacağımı düşünerek, sağa manevra yaparak şahsın üstüne atladım. Üstüne atlamamla tabancadan çıkan kurşun, alnımın yanından giderek tavanı deldi. Ben silahı elinden almaya çalışırken beni ısırmaya çalıştı, darp etti. Bıraksam bana sıkmaya devam edecekti. Onun da gücü kalmayınca silahı bıraktı. Sonra arabadan inerek kaçtı, arkadaşlarıma haber verdim. Yunus polisleri olay yerine gelerek dakikalar içerisinde bir arka sokakta yakalandı” diye konuştu.

"MERMİ İLK NAMLUYA VERİLDİĞİNDE AKLIMA İKİ KIZ ÇOCUĞUM GELDİ"

Taksici olarak kendilerini güvende hissetmediklerini belirten Er, “Korsan faaliyetler bizi öcü gibi gösteriyor. Biz kimseden fazla para almayız, bizim arabalarımızda kamera var, her şey kayıt altındadır. İnsanları bize karşı dolduruyorlar. Bizim arabalarımıza her türlü insan biniyor. Biz ölelim mi? Taksicilik buysa ben yapmam. Ben mermi ilk namluya verildiğinde aklıma iki kız çocuğum geldi. Ben vurulmamak için en doğru anı bekledim. Ben burada şanslıydım, sonuna kadar davacı olacağım” ifadelerini kullandı. (İHA)



