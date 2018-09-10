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Antalya'da dehşet! Eşini, kayınpederini ve baldızını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

Antalya'da boşanmak isteyen eşi ile kayınpederi ve baldızını silahla öldüren, kayınvalidesini ağır yaralayan sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da dehşet! Eşini, kayınpederini ve baldızını öldürdü

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Tacit Öz, kayınvalidesi Aliye İçoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık Öz, cinayetleri tasarlayarak işlemediğini iddia ederek, "Ben bir iş adamıyım, böyle bir şeyi tasarlayarak yapmış olsam oraya tek başıma gitmezdim. Ayrıca herkesin görebileceği bir yerde değil, apartman boşluğunda onları öldürürdüm." dedi.

Öz, çevrelerindeki herkesin eşine sevgisini ve ailesine düşkünlüğünü bildiğini savundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa eşi Dilem Öz, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı "tasarlayarak öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapis cezası verdi.

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'ÇOCUKLARIMIN KEMİKLERİ SIZLAMAYACAK'

Kararın ardından gözyaşı döken Aliye İçoğlu, "Çocuklarımın kemikleri sızlamayacak, rahat edecekler." dedi.

İçoğlu, eşi ve kızlarının mezarına giderek adaletin yerini bulduğunu söyleyeceğini dile getirdi.

Bu arada, adliye çıkışında öldürülen baba ve kızlarının fotoğraflarını taşıyan Kadın Meclisi Derneği üyeleri, mahkeme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konyaaltı ilçesi Hurma bölgesinde 2 Haziran 2017'de Tacit Öz (46), boşanmak isteyen eşi Dilem Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı silahla öldürmüş, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu ağır yaralamıştı. Olayda yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği özel hastanede yakalanmıştı. (DHA)


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Antalya cinayet hapis tacit öz

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